Trabzonspor-Gaziantepspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası F grubu maçlarında Gaziantepspor ile karşılaşıyor. Geçen hafta Nazilli Belediyespor'u yenerek grup liderliğine yükselen Trabzonspor, Gaziantepspor'a karşısında 3 puanı alarak liderliğini garantilemek istiyor. Trabzonspor Gaziantepspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Ziraat Kupası karşılaşmasını ATV ya da A Haber'den canlı olarak yayınlıyor. Trabzonspor Gaziantepspor maçını haberimizde bulunan ATV yayınından canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Türkiye Ziraat Kupası'na dair bütün bilgileri Karar.com'da bulabilirsiniz. Trabzonspor Gaziantepspor mücadelesi 22 Aralık Salı günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor ilk maçını kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda F Grubu mücadelesinde 2. Lig Beyaz grup takımlarından Nazilli Belediyespor ile Trabzonspor karşılaştı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 2-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Dame N'Doye ile 82'de Özer Hurmacı kaydetti. Trabzonspor'un sezon başında Hull City'den renklerine bağladığı Senegalli N'Doye, 12. maçında golle tanıştı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor kupadaki ilk maçına puanla başlamış oldu. Bir sonraki karşılaşmasını ise Gaziantepspor ile oynayacak. Alaaddin Demirözü'nün öğrencileri de Adanaspor deplasmanına gidecek.

Gaziantepspor 1 puanla yetindi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ilk maçında Gaziantepspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. İki takımın da yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maç karşılıklı goller sonucunda 1-1 berabere bitti.

Beraberlik golu 83. dakikada

Gaziantepspor'un tek golü maçın 23. dakikasında İsmail Haktan Odabaşı'nın ayağından geldi. Adanaspor ise bu gole 83. dakikada Sami Can Keskin'le yanıt verdi.

Trabzonspor'un Süper Lig'de yüzü güldü

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Bir kırmızı kartın çıktığı ve bir de penaltı kararının verildiği mücadelede, Trabzonspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Puanını 23'e çıkardı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Oscar Cardozo ve 84. dakikada penaltıdan Mehmet Ekici kaydetti. Bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor puanını 23'e çıkarırken, Antalyaspor ise 20 puanda kaldı.

Tekelioğlu'ndan 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'un teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inden 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.