Trabzonspor Feda dan 24 Milyon TL elde etti

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta yönetimindeki tasarruf çalışmaları sürerken, 12 günde 5 futbolcu ile yapılan uzlaşmalar neticesinde yaklaşık 24 milyon TL kazanç sağlandı. Bordomavili yönetim, 1.5 sezonda 2.6 milyon TL alacak olan Serdar Gürler'i G.Birliği'ne gönderirken, ligde golü bulunmayan Dame N'Doye'yi de 1.4 milyon Euro'ya kiraladı.



12 GÜNDE BÜYÜK YOL KAT EDİLDİ

Oyuncunun 1.25 milyon Euro olan yarım sezonluk maaşından da kurtulan Trabzonspor bu isimden de 8.7 milyon TL kazanmış oldu. İshak Doğan (2.4 milyon TL), Özer Hurmacı (3 milyon TL) ve Onur Kıvrak'tan (7.3 milyon TL) indirim sağlayan yeni yönetim 12 günde büyük bir miktar paradan tasarruf sağlamış oldu.

BURSA'DA COŞKULU KARŞILAMA VARDI

Trabzonspor kafilesi dün öğle saatlerinde tarifeli uçakla Bursa'ya geldi. Kafileyi Yenişehir Havalimanı'nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Futbolcular lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kafileyi meşaleler yakarak oteline uğurladı.

ARKADAŞLARI EDİZ'İ UNUTMADI

Trabzonspor'un hocası Sadi Tekelioğlu ile futbolcular Özer, Aytaç ve Erkan eski takım arkadaşları, Eskişehirsporlu merhum futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun mezarını ziyaret edip dua ettiler.