Trabzonspor Feda dan 24 Milyon TL elde etti

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta yönetimindeki tasarruf çalışmaları sürerken, 12 günde 5 futbolcu ile yapılan uzlaşmalar neticesinde yaklaşık 24 milyon TL kazanç sağlandı. Bordomavili yönetim, 1.5 sezonda 2.6 milyon TL alacak olan Serdar Gürler'i G.Birliği'ne gönderirken, ligde golü bulunmayan Dame N'Doye'yi de 1.4 milyon Euro'ya kiraladı.
Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta yönetimindeki tasarruf çalışmaları sürerken, 12 günde 5 futbolcu ile yapılan uzlaşmalar neticesinde yaklaşık 24 milyon TL kazanç sağlandı. Bordomavili yönetim, 1.5 sezonda 2.6 milyon TL alacak olan Serdar Gürler'i G.Birliği'ne gönderirken, ligde golü bulunmayan Dame N'Doye'yi de 1.4 milyon Euro'ya kiraladı.