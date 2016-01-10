Trabzonspor Evinde Adanaspor'u rahat geçti

Türkiye Kupası F Grubu'nda Trabzonspor ile 1. Lig takımlarından Adanaspor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan maç ev sahibi takımın 3 - 0 galibiyeti ile sona erdi.



ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Trabzonsporlu taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Avni Aker Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümü boş kaldı. Bu arada, yarın 1461 Trabzon ile oynayacakları kupa maçı için akşam saatlerinde takımıyla Trabzon'a gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden izledi. Şehrinin ve eski takımın maçı için Avni Aker'e gelen tecrübeli hoca, maç öncesi bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile sohbet etti.





MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Adanaspor atağından soldan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde Merhan Açıl kafayı vurdu, kaleci Onur sağına giden topu son arda kornere attı.

7. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası önünden şutunda kaleci Mert topu parmakların ucuyla kalenin üzerinden kornere çeldi.

8. dakikada Mehmet Ekici'nin soldan kullandığı kornerde ön direkte Mustafa Yumlu kafayı vurdu, top kaleci Mert'ten döndü.

20. dakikada Nduka'nın topuk pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Merthan Açıl yerden sert vurdu, kaleci Onur meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere attı.

34. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından şutunda Merthan Açıl'a çarpan top kaleci Mert'in sağından direğin dibinden filelere gitti: 1-0.

37. dakikada gelişen Adanaspor atağından soldan ceza sahasına giren Samican sert vurdu, kaleci Onur gole izin vermedi.

49. dakikada ceza sahası sol tarafında kazanılan serbest vuruşu Marka Marin hızlı kullandı, soldan ceza sahasına giren Deniz Yılmaz'ın yerden şutunda top direğin dibinden auta gitti.

57. dakikada Renan Foguinho'nun ceza sahası önünden sert şutunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Aykut kafayı vurdu, yerden seken meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2 - 0.

82. dakikada Soner'in ara pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan genç golcü Muhammet Beşir yerden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in bacaklarının arasından geçerek filelerle buluştu: 3-0.

90+2. dakikada Mehmet Sak'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Nduka kale önünde kafayı vurdu, kaleci Onur topu çıkarttı.

Müsabaka Trabzonspor'un 3 - 0 galibiyeti ile sona erdi.

TRABZONSPOR 3'TE 3 YAPTI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupada 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Adanaspor ise 4 puanda kaldı. Üçüncü maçların ardından bordo-mavililer liderliğini devam ettirdi. Misafir takım ise mağlubiyeti rağmen ikinci sıradaki yerini korudu.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Koray Gençerler, Cumhur Atay, Baran Eraslan

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Salih Dursun (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Yusuf Erdoğan, Okay Yokuşlu (Dk. 83 Ramazan Övüç), Aytaç Kara, Marko Marin, Erkan Zengin, Mehmet Ekici, Deniz Yılmaz (Dk. 72 Muhammet Beşir)

Adanaspor: Mert Akyüz, Emre Uğur Uruç, Merthan Açıl, Jose İgnacio, Canberk Dilaver (Dk. 75 Ahmet Dereli), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Samican Keskin (Dk. 67 Mehmet Sak), Nduka Ozokwo, Magaye Serigne, Ergin Keleş (Dk. 87 Mahmut Temür)

Goller: Dk. 34 Aytaç Kara, Dk. 66 Aykut Demir, Dk. 82 Muhammet Beşir (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 12 Jose İgnacio, Dk 55 Renan Foguinho (Adanaspor)