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Trabzonspor - Eskişehirspor'u konuk ediyor

Trabzonspor Avni Aker'de Eskişehirspor'u ağırlıyor, son zamanlarda alınan kötü sonuçları geride bırakmak isteyen bordo mavili ekip mutlak galibiyet peşinde

Trabzonspor - Eskişehirspor'u konuk ediyor
 Trabzonspor  Avni Aker'de Eskişehirspor'u ağırlıyor, son zamanlarda alınan kötü sonuçları geride bırakmak isteyen bordo mavili ekip mutlak galibiyet peşinde
TRABZONSPOR - ESKİŞEHİRSPOR

STAT: Avni Aker
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20:00
YAYIN: Lig TV
 
TRABZONSPOR: Onur, Cavanda, Douglas, Mustafa, Aykut, Okay, Mbia, Aytaç, Mehmet, Yusuf, Cardozo.
TEKNİK DİREKTÖR: Sadi Tekelioğlu

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Kamil, Sezgin, Emre Güngör, Anıl, Causic, Toko, Engin Bekdemir, Alpaslan, Mehmet Fevzi Yıldırım, Emre Güral.
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporEskişehirspor
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