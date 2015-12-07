Trabzonspor - Eskişehirspor'u konuk ediyor

Trabzonspor Avni Aker'de Eskişehirspor'u ağırlıyor, son zamanlarda alınan kötü sonuçları geride bırakmak isteyen bordo mavili ekip mutlak galibiyet peşinde
TRABZONSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
STAT: Avni Aker
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20:00
YAYIN: Lig TV
TRABZONSPOR: Onur, Cavanda, Douglas, Mustafa, Aykut, Okay, Mbia, Aytaç, Mehmet, Yusuf, Cardozo.
TEKNİK DİREKTÖR: Sadi Tekelioğlu
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Kamil, Sezgin, Emre Güngör, Anıl, Causic, Toko, Engin Bekdemir, Alpaslan, Mehmet Fevzi Yıldırım, Emre Güral.
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba