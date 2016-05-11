Trabzonspor Eski Harcamaları İnceliyor

Bu sezon hem sportif, hem de mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor’da, her geçen gün yeni bir alacaklının kapıya dayanması Başkan Muharrem Usta ve yönetimini harekete geçirdi. Kulüp kayıtlarına göre menajerlere 35 milyon liralık borç bulunurken, geçmiş döneme ait ödemeler için sürekli kulübün kapısının aşındırılması nedeniyle yönetim inceleme başlatma kararı aldı.

Kulübün borcunun da kongrede açıklanandan fazla olduğu ifade edilirken, başkan Muharrem Usta bu konuda detaylı bir rapor hazırlatmak için yetkili isimlere talimat verdi. Göreve 50’nci yılda şampiyonluk hedefiyle başlayan Usta ve yönetiminin, yaşanan bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır ortaya koyacağı merak konusu oldu. Bordo mavililerde mali tablonun bilinenden daha da kötü olduğu ifade ediliyor.



AVNİ AKER BEREKETİ



2015-16 sezonunda tüm kulvarlarda hedeflerden kopan ve hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ligde ise iç sahada topladığı puanlarla ayakta durdu. Süper Lig’de 32’nci hafta geride kalırken bordo mavililer, topladığı 40 puanın 27’sini Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda aldı. Evinde 16 maç oynayan Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 5 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı 16 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, 11 maçtan ise puan çıkaramadı. Bordo mavililer deplasmanda oynadığı 16 maçta sadece 13 puan toplayabildi.



ERSUN YANAL'A TEPKİ



Gelecek sezonki planlamada yeni bir teknik direktör ile yola devam etmeyi planlayan Trabzonspor’da, yerli teknik direktörler arasında Ersun Yanal’ın ismi gündeme gelmişti. Ersun Yanal’ın, geçmiş döneme ait alacakları için Bordo-mavili kulübe avukat göndermesi ise camiada tepkilere neden oldu. Yanal’ın avukatlarının bu girişimi, yönetimin geri adım atmasına neden olurken, Trabzonspor’un Ersun Yanal ile masaya oturmasının bu şartlarda mümkün olmadığı ifade edildi. Ersun Yanal’ın alacaklarının ise kademeli olarak ödeneceği belirtildi.