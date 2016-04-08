Trabzonspor eski defterleri açıyor!

Sezon sonuna kadar Hami Mandıralı ile yoluna devam edecek olan Trabzonspor'da önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlandı.





Başkan'ın gönlü Güneş'ten yana

Beşiktaş'ı şampiyon yaparsa gelmez



Daha önce farklı farklı dönemlerde toplam 4 defa bordo-mavili takımı çalıştıran Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı şampiyon yapması halinde siyah-beyazlı kulüple yoluna devam etmeyi düşünüyor.

A.Sebatspor, Trabzonspor ve Türkiye A. Milli Futbol Takımı’nın kalesini korumuş olan eski milli kaleci. Aktif futbol yaşamını bırakmasının ardından teknik direktör olarak çalışmaya başlayan Güneş, aralarında Trabzonspor, İstanbulspor ve Türkiye A. Milli Futbol Takımı’nın da bulunduğu pek çok takımı çalıştırmış, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülüğe kadar taşımıştır.

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 tarihinde, Trabzon’da dünyaya geldi. Genç yaşlarda sporla ilgilenmeye başlayan Güneş, çocukluk yıllarında basketbola ağırlık verdiyse de, Trabzon şehrine hakim olan futbol sevdasına kapılarak futbolu tercih etti.

İlk olarak Erdoğdu Gençlik Klubü’nde kaleci olarak futbola başlayan Güneş, 17 yaşındayken Trabzonspor’un altyapısına geçiş yaptı. 1969 yılında A. Sebatspor’a transfer olan başarılı kaleci, böylece profesyonel futbol yaşamına geçmiş oldu. 1969–1972 yılları arasında A. Sebatspor’un kalesini koruyan Güneş, bir yandan da Eğitim Enstitüsü’ne devam etti.

1972 yılında tekrar Trabzonspor’a transfer olan Güneş, bu sefer A Takımı’nın kalesini koruma görevini devralmıştı. Trabzonspor forması altında 1972–1987 yılları arasın kaleci, bu yıllar arasında 6 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu ve de 3 Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor’un Türkiye 1. Ligi’nde 3 Büyükler’in hakimiyetine son verip 4. Büyük olarak bu yarışa dahil olmasında en büyük payı olan oyuncu olan Güneş, halen kırılamamış olan Türk futbol tarihinde Süper Lig’de en uzun süre gol yememe rekoru (1.112 dakika) ve bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol) olma rekorlarını bu dönemde kırdı.

1976–1987 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da kalesini koruyan Güneş, milli forma altında 31 uluslararası maça çıktı. 1987 yılında hem Trabzonspor’dan hem de Milli Takım’dan ayrılan Güneş, emekli olmasının ardından teknik direktör olarak çalışmaya başladı.

İlk olarak 1988–1989 futbol sezonunda Trabzonspor’u çalıştıran Güneş, 1989–1990 futbol sezonunun başlamasından kısa bir süre önce takımından istifa etti ve 1990–1992 futbol sezonlarında Boluspor’un başına geçti. 1992–1993 sezonunda İstanbulspor, 1993–1997 sezonunda Trabzonspor, 1997–1998 sezonunda Antalyaspor ve 1998–1999 futbol sezonunda Sakaryaspor’u çalıştıran Güneş, daha sonra Milli Takım’ın başına geldi

16 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başına getirilen Güneş, Milli Takım’ı 48 yıllık uzun bir aradan sonra Dünya Kupası’na sokmayı başardı. Güneş’in teknik direktörlük dönemindeki en büyük başarısı şüphesiz 2002 yılında, Fransa’da gerçekleşen FIFA Dünya Kupası oldu. Milli Takım’ın 2002 FIFA Dünya Kupası’nda 3. olması taraftarları gururlandırırken, Şenol Güneş’de UEFA resmi sitesinde yapılan bir anketle yılın antrenörü seçildi. Güneş 2004 Avrulpa Futbol Şampiyonası’nda Ay-Yıldız’lı ekibimizin elenmesi sonucunda istifa ederek Milli Takım’dan ayrıldı.

2007–2009 yılları arasında Güney Kore’li futbol takımı FC Seoul’u çalıştıran Güneş, 2009–2010 futbol sezonu başlangıcında Hugo Broos’un ayrılmasının ardından Trabzonspor’a geri döndü. Trabzonspor bu sezonu 5. olarak kapatarak UEFA Play-Off turuna katılmaya hak kazandı.

Başarıları

Kaleci Olarak

Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984. (Trabzonspor)

Türkiye Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1983-1984. (Trabzonspor)

Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1982-1983. (Trabzonspor)

Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985. (Trabzonspor)

Türk futbol tarihinde Süper Lig’de en uzun süre gol yememe rekoru. (1.112 dk)

Bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol)

Teknik Direktör Olarak

Trabzonspor, 1993-94 sezonu, Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu.

Trabzonspor, 1994-95, 2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

Trabzonspor, 1994-95, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu

Trabzonspor, 2009-2010, TFF Süper Kupa Şampiyonluğu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2002, Dünya Kupası üçüncülüğü

Türkiye A Milli Futbol Takımı; 2003 Konfederasyon Kupası üçüncülüğü

Eğer ipi göğüsleyen taraf Fenerbahçe olursa Trabzonspor yönetiminin Güneş'i ikna etmesi bekleniyor.