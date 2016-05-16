Trabzonspor Ersun Yanal ile Antlaştı!

Spor kamuoyunun merakla beklediği anlaşma gerçekleşti. Ersun Yanal ile Muharrem Usta arasındaki görüşmenin detaylarına Skorer.com ulaştı.

Daha önce Trabzonspor 'da iki defa görev yapan ancak İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimiyle anlaşamadığı için yolları ayıran Yanal'ın, başkan Usta ile yaptığı her iki görüşmede orta ve uzun vadeli planlar konusunda anlaşmaya varıldı. Yanal ile anlaşma kararının bizzat Muharrem Usta tarafından en geç yarın kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Yanal'ın, Usta'nın görev süresi bitimine kadar anlaşma yapacağı vurgulandı. Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki günlerde Trabzon'a giderek tam yetkiyle göreve başlayacak.

TRABZON CEPHESİ DOĞRULADI

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, teknik direktör konusunda en geç yarın karar vereceklerini söyledi.

Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ersun Yanal ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, "Şartlarda mutabık kaldık ve imza aşamasına geldik. Başka bir alternatifimiz daha var. Besnik Hasi ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Şartların hepsi konuşuldu, son imzalar kaldı. Yönetimde hemfikir olarak bu görüşmeleri yaptık. Teknik direktör konusunda bugün veya en geç yarın bir karar vereceğiz." dedi.

Yerli veya yabancı teknik adam kararı konusunda son bir değerlendirme yapacaklarını kaydeden Meriç, "İlk haftalar bizim için çok önemli. Yabancı bir teknik adam hemen uyum sağlayarak bu süreci iyi yönetebilir mi, bunu düşünüyoruz. İlk 5-10 haftada hedefimizden uzaklaşmamamız gerekiyor, bu dönem çok önemli." diye konuştu.

Teknik direktör arayışları konusunda yapılan yorumlara da değinen Meriç, şunları söyledi:

"Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkması lazım. Bizim için önemli olan gelecek hocanın Trabzonspor'a vereceği faydadır. En büyük iş yönetim kuruluna, başkana düşüyor. Önce sürdürülebilir bir ekonomik yapıya bu kulübü oturtmamız lazım. Dünyanın en iyi hocasını al, oyunculara paralarını ödeme, başarı olur mu? Yerli de yabancı da olsa arka planı iyi kurguladığımız için önümüzdeki sene iyi iş, iyi takım çıkaracağımıza inanıyoruz. Bir sonraki sezon da yapacağımız 2-3 takviye ile şampiyonluğu hedef koyacağımıza inanıyoruz. "