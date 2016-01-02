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Trabzonspor'dan Muhammet Demir Atağı Görüşmeler Başladı

Gaziantepspor'da forma giyen ve sezon başından beri çok iyi performans gösteren Muhammet Demir Trabzonspor ile görüşüyor

Trabzonspor'dan Muhammet Demir Atağı Görüşmeler Başladı

 Gaziantepspor’un Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl, kırmızı-siyahlıların yıldızı oyuncusu Muhammet Demir için Trabzonsporile görüştüklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin de menajer aracılığıyla Muhammet Demir ile ilgilendiğini kaydeden Kızıl, "Muhammet için Batur Altıparmak aracılığıyla Fenerbahçe’nin ilgilendiğini öğrendik. Ama ne Fenerbahçe Kulübü ne de Galatasaray ile hiç görüşmemiz olmadı. Muhammet için Trabzonspor ile görüştük. Başkan Muharrem Usta ile Muhammet için konuştuk ama anlaştığımız bir şey yok" dedi.

"CİDDİ BİR TEKLİF GELİRSE MUHAMMET'İ SATARIZ"

Kızıl, ciddi bir teklif gelirse Muhammet'i satacaklarını kaydetti. Mersin İdmanyurdu'nda geçen hafta yaşanan ekonomik krizin ardından Gaziantepspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor'dan sözleşmesini tek taraflı fesih eden hiç bir futbolcuyu almama kararı aldıklarını belirten Kızıl, "Bundan sonra Mersin ve Eskişehir’den tek taraflı feshetmiş hiçbir futbolcuyu transfer etmeyeceğiz. Futbolcular ve kulüpler barışık olmalı. Kulüp futbolcuların kötü gününde, futbolcularda kulüplerin zor anlarında yanında olmaları gerekiyor” diye konuştu.

Genç oyuncu Orkan Çınar'a da Trabzonspor'dan teklif olduğu iddialarını yalanlayan Kızıl, "Orkan, çok yetenekli bir oyuncu. Geleceği yıldız adaylarından biri. Bize gelen hiçbir teklif yoktur” ifadesini kullandı.

Benfica, Porto gibi takımlardan futbolcu alabilmelerine rağmen üç büyük diye tabir edilen takımlardan futbolcu alamadıklarını söyleyen Kızıl, üç büyük takımların transfer politikalarının yanlış olduğunu kaydetti.

Kaynak : İHA

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GaziantepsporMuhammet Demir
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