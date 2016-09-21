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Trabzonspor'dan '61Cell' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Türk Telekom ile birlikte iş ortaklığı yaptıkları TrabzonCell hatları ve TrabzonNet internet ile olan çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

Trabzonspor'dan '61Cell' açıklaması

 Trabzonspor Kulübü, Türk Telekom ile birlikte iş ortaklığı yaptıkları TrabzonCell hatları ve TrabzonNet internet ile olan çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 yıldır Türk Telekom ile birlikte iş ortaklığı yaptıkları TrabzonCell hatları ve TrabzonNet internet ile olan çalışmaların artık sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte Türk Telekom çalışanlarına TrabzonCell ve TrabzonNet markasına verdikleri emek, destek ve işbirlikleri için teşekkür edilerek, "Başkanımız ve yönetimimizle birlikte 'Yeniden Doğuş' mottosuyla yola çıktığımız ve 50. yılı milat olarak kabul ettiğimiz bu dönemde, Trabzonsporumuzu daha ileriye taşımak amacıyla başlattığımız çalışmalara tüm hızıyla devam ediyoruz. Telekomünikasyon altyapısını artık Turkcell 61Cell projesinde buluşturuyor ve tüm taraftarlarımızı 61Cell'li hatlara geçerek kulübümüze destek olmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Taksitli forma ve kombine dönemi

Açıklamada, 61CELL'den hat alan taraftarların bundan böyle kombine ve formalarını taksitle Turkcell mağazalarından satın alabileceği de vurgulandı.

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