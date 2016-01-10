Trabzonspor'da yeni bir yıldız doğuyor

Trabzonspor'da bu sezon sonradan oyuna girdiği 4 resmi maçta 3 gol atma başarısı gösteren 19 yaşındaki genç forvet Muhammet Beşir, bordo mavili camianın büyük övgüsünü aldı.





TEKELİOĞLU KEŞFETTİ

Trabzonspor'un altyapısında 14 yaşından bu yana tüm kategorilerde forma giyen, sezon başında hazırlık kampına götürülen ancak daha sonra A takım alınmayan Muhammet Beşir, Sadi Tekelioğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından adeta bir yıldız gibi parlamaya başladı. Muhammet Beşir'i Araklıspor altyapısında oynarken keşfeden ve bordo mavili kulübe kazandıran Tekelioğlu, stili Burak Yılmaz'a benzetilen genç golcüyle özel olarak ilgilendi.





55 DAKİKADA 3 GOL

Ligdeki Eskişehirspor maçında 81'inci dakikada Cardozo'nun yerine oyuna giren ve 90+2'nci dakikada fileleri havalandıran Muhammet Beşir, kupadaki Nazilli Belediyespor maçında 85'te N'Doye'nin yerine oyuna dahil oldu ancak gol atamadı. Kupadaki Gaziantepspor maçında 68'inci dakikada N'Doye'nin yerine oyuna giren Muhammet, 79'da fileleri havalandırdı. Adanaspor kupa maçında da 72'nci dakikada Deniz Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan genç forvet, 82'inci dakikada golünü atarak hem hocasını mahcup etmedi, hem de bordo mavili camianın gönlünü kazandı.

Muhammet Beşir, böylece bu sezon görev aldığı ve hepsinde oyuna sonradan dahil olduğu 4 maçta, sahada kaldığı toplam 55 dakika içinde 3 gol kaydetme başarısı göstermiş oldu.





FORMAYA YAKIN

Muhammet'i yıpranmaması için hep son bölümlerde oyuna dahil eden Sadi Tekelioğlu'nun, genç forvete ne zaman ilk 11'de görev vereceği de merak konusu oldu. Takımın forvetlerinden Oscar Cardozo'nun ülkesi Paraguay'da tedavi gördüğü için takımdan uzak kalması, futbol hayatının en verimsiz sezonlarından birini yaşayan Dame N'Doye'nin takımdan ayrılma aşamasında bulunması Muhammet Beşir'in oynama şansını artırıyor. Forvetteki tek rakibi Deniz Yılmaz olan Muhammet'in ligin ikinci yarısında başka bir forvet transferi yapılmaması halinde daha fazla süre alması bekleniyor.

"İYİ OLAN OYNAR"

Sadi Tekelioğlu'na kendisine yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür eden Muhammet Beşir, "Hayalim gerçekleşiyor. Adanaspor maçında ailem de tribündeydi ve onların önünde gol attığım için mutluluğum iki kat arttı. Mutlu ve gururluyum. İyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Hedefim bu performansımı genele yayabilmek. Sadi hocam beni 14 yaşımdan beri tanır. Özelliklerimi, ne zaman neler yapabileceğimi iyi bilir. Bu nedenle faydalı olabileceğimi hissettiği yerlerde bana şans veriyor. Rekabet konusuna gelince; çalışacağız ve iyi olan oynayacak" dedi.

SONER: YILMADAN ÇALIŞTIM VE KARŞILIĞINI ALDIM

Sezon başında kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilen futbolculardan Soner Aydoğdu, Adanaspor maçında Muhammet Beşir'in golüne yaptığı asistle Sadi tekelioğlu'ndan da övgü aldı. Kadro dışı kaldığı süreçte çok sıkıntılar yaşadığını belirten Soner, "O dönemde yanımda olan herkese, özellikle 1461 Trabzon kanadına teşekkür ediyorum. O dönemle ilgili konuşacak çok şey var. Ama her şeyin de yeri ve zamanı var. Herkes şunu bilsin ki; o zaman hakkımda yapılan açıklamaların hiçbiri doğru değildi. O dönem fazla konuşmaya hakkımız da yoktu. Ama bizim için öyle açıklamalar yapıldı ki, dışarı çıkamaz olduk. Bu konular hakkında çok daha iyi duruma geldiğimde konuşacağım. Bu takımda 4'üncü sezonum. İlk senem hariç sürekli benim adım yazıldı, çizildi. Ama çok şükür ki hala buradayım. Hiçbir zaman yılmadan çalıştım. İyi veya kötü elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Oynattılar, sahada elimden geleni yaptım. Oynatılmayınca da kimseye sıkıntı çıkarmadım. Şimdi yine buradayım ve elimden geleni takım için yapmaya çalışıyorum" dedi. - Trabzon