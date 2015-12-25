Trabzonspor'da tam 9 futbolcu yolcu!

Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu şimdiden kurma hesapları yapan

’da yönetim, yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesinde kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bordo-Mavili ekibin çiçeği burnunda başkanı

ve kurmayları, kadrodaki şişkinliği gerekçe göstererek teknik direktör

’ndan gidecekler ve kalacaklar listesi istedi. Tekelioğlu’nun yönetime sunduğu ve içinde 9 futbolcunun yer aldığı liste, Bordo-Mavili ekipte büyük bir temizlik operasyonuna imza atılacağını ortaya çıkardı.

Douglas ve Esteban gidiyor

Sadi Tekelioğlu’nun belirlediği listenin başında, büyük umutlarla transfer edilen Douglas ve Esteban yer alıyor. Kupada kadroya girmekte zorlanan kaleci Esteban ve yönetime ‘oynatmayacaksanız beni gönderin’ mesajı ileten Douglas’ın devre arasında takımdan gönderileceği öğrenildi. Bu sebeple iki oyuncunun menacerleri görüşme için yönetim tarafından Trabzon’a davet edildi.

Yerlilere kolaylık sağlanacak

Yeni yönetimin affettiği

Fatih Atik, Soner Aydoğdu, İshak Doğan, Serdar Gürler

ile birlikte yeterli performansı sergileyemeyen

Musa Nizam, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ

için iyi bir teklif gelmesi halinde ya da oyuncuların kendilerine kulüp bulmaları halinde gönderilmelerine yönetim tarafından kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

TrabzonsporMuharrem UstaSadi Tekelioğlu