Trabzonspor'da tam 9 futbolcu yolcu!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da tam 9 futbolcu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu şimdiden kurma hesapları yapan Trabzonspor’da yönetim, yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesinde kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bordo-Mavili ekibin çiçeği burnunda başkanı Muharrem Usta ve kurmayları, kadrodaki şişkinliği gerekçe göstererek teknik direktör Sadi Tekelioğlu’ndan gidecekler ve kalacaklar listesi istedi. Tekelioğlu’nun yönetime sunduğu ve içinde 9 futbolcunun yer aldığı liste, Bordo-Mavili ekipte büyük bir temizlik operasyonuna imza atılacağını ortaya çıkardı.
Douglas ve Esteban gidiyor
Sadi Tekelioğlu’nun belirlediği listenin başında, büyük umutlarla transfer edilen Douglas ve Esteban yer alıyor. Kupada kadroya girmekte zorlanan kaleci Esteban ve yönetime ‘oynatmayacaksanız beni gönderin’ mesajı ileten Douglas’ın devre arasında takımdan gönderileceği öğrenildi. Bu sebeple iki oyuncunun menacerleri görüşme için yönetim tarafından Trabzon’a davet edildi.
Yerlilere kolaylık sağlanacak
Yeni yönetimin affettiği Fatih Atik, Soner Aydoğdu, İshak Doğan, Serdar Gürler ile birlikte yeterli performansı sergileyemeyen Musa Nizam, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ için iyi bir teklif gelmesi halinde ya da oyuncuların kendilerine kulüp bulmaları halinde gönderilmelerine yönetim tarafından kolaylık sağlanacağı öğrenildi.
Gelecek sezonun şampiyon kadrosunu şimdiden kurma hesapları yapan Trabzonspor’da yönetim, yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesinde kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Bordo-Mavili ekibin çiçeği burnunda başkanı Muharrem Usta ve kurmayları, kadrodaki şişkinliği gerekçe göstererek teknik direktör Sadi Tekelioğlu’ndan gidecekler ve kalacaklar listesi istedi. Tekelioğlu’nun yönetime sunduğu ve içinde 9 futbolcunun yer aldığı liste, Bordo-Mavili ekipte büyük bir temizlik operasyonuna imza atılacağını ortaya çıkardı.
Douglas ve Esteban gidiyor
Sadi Tekelioğlu’nun belirlediği listenin başında, büyük umutlarla transfer edilen Douglas ve Esteban yer alıyor. Kupada kadroya girmekte zorlanan kaleci Esteban ve yönetime ‘oynatmayacaksanız beni gönderin’ mesajı ileten Douglas’ın devre arasında takımdan gönderileceği öğrenildi. Bu sebeple iki oyuncunun menacerleri görüşme için yönetim tarafından Trabzon’a davet edildi.
Yerlilere kolaylık sağlanacak
Yeni yönetimin affettiği Fatih Atik, Soner Aydoğdu, İshak Doğan, Serdar Gürler ile birlikte yeterli performansı sergileyemeyen Musa Nizam, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ için iyi bir teklif gelmesi halinde ya da oyuncuların kendilerine kulüp bulmaları halinde gönderilmelerine yönetim tarafından kolaylık sağlanacağı öğrenildi.