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Trabzonspor'da şok sakatlık moralleri bozdu

Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo'nun ayağında esneme tespit edildi ve yeşil sahalardan 3 hafta uzak kalacağı morallerin bozulmasına neden oldu

Trabzonspor'da şok sakatlık moralleri bozdu

 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Hami Mandıralı, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor.

Ayağında esneme olan Oscar Cardozo'nun üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Paraguaylı golcünün tedavisine başlandığı ifade edildi. Cardozo'nun sakatlığı sonrasında Hami Mandıralı, yeni transfer Muhammet Demir'i Akhisar Belediyespor karşısında ilk onbirde sahaya sürecek.

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ve Güray Vural'ın da sakatlığı bulunuyor. Hami Mandıralı'nın, Yusuf'un yokluğunda sol bekte Musa Nizam'a şans vermesi bekleniyor. Yeni transfer Güray'ın durumu ise çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Özer Hurmacı'nın ise Akhisar Belediyespor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor.

Savunma hattında da sorun yaşayan Hami Mandıralı'nın Bosingwa'yı stoperde denediği, ancak tecrübeli oyuncuyu cezalı Cavanda'nın yerine sağ bekte görevlendirmeyi düşündüğü gelen haberler arasında.

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