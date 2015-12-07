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Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu görevden ayrıldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda görevi bıraktığını açıkladı. Sadi Tekelioğlu'nun yerine kim gelecek? Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Başkan Muharrem Usta açıkladı... İşte detaylar...

Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu görevden ayrıldı!

 Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maç sonu gerçekleşen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu flaş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda görevi bıraktığını açıkladı.

"Yönetim artık istediğini yapmakta özgür"

Sadi Tekelioğlu ayrıca "Benim görevim bitmiştir. Ben yönetimin önünü açarım. Biz Trabzonspor'un çocuğuyuz. 3 maçlık görevimi yerine getirdiğimii düşünüyorum. 6 puanlık bir katkımız oldu. Yönetim artık istediğini yapmakta özgür." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu Eskişehirspor galibiyeti sonrası yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda görevi bıraktığını açıkladı.

Çiçeği burnunda yeni başkan Muharrem Usta, Telegol programına katılarak istifa ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muharrem Usta'nın açıklamaları

"Sadi Tekelioğlu'na çok teşekkür ediyorum, nazik bir davranışta bulunmuş. Süleyman Hurma ve Sadi Tekelioğlu ile yarın bir toplantı yapacağız ondan sonra onlarla devam edip etmeyeceğize karar vereceğiz. Sezon sonuna kadar kafamızda bir hoca adayı var. Yönetim kurulu ile görüşmemiz sonrası şekillenecektir."

Lucescu Trabzonspor'a gelecek mi?

"2011 şampiyonluğu mücadelemiz bitmeyecek. Trabzonspor'un haklarını Avrupa'da savunacağız. Şu ana kadar sadece Beşiktaş Başkanı Fikret Orman arayıp tebrik etti. Sıkıntılarımız olabilir fakat biz bunların hepsini medeni bir şekilde çözeceğiz. Lucescu'yla biz iyi tanışırız, Türkiye'ye gelmem diye bir şey yok. Lucescu olmazsa olmazımız değil."


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TrabzonsporMuharrem UstaSadi Tekelioğlu
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