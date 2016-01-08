Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan sürpriz jest

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın göreve gelir gelmez başlattığı "Feda" hamlesi sonuç verdi. Bordo Mavili takımın 1. Kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak ve 2. Kaptanı Özer Hurmacı aldıkları yıllık ücretlerde indirim yapılmasını ilk kabul eden futbolcular oldu.





"FEDA" DÖNEMİ BAŞLADI

Başkan Muharrem Usta, kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablo nedeniyle Beşiktaş'ın 3 yıl önce başlattığı ve büyük bir mesafe aldığı 'Feda' projesini hayata geçirmiş ve futbolcuların sözleşmelerini mercek altına almıştı. Bordo-mavili kulübün gelirleriyle giderlerinin örtüşmemesi nedeniyle mali tabloyu düzeltecek formüller üzerinde duran Usta, kulübe gelir getirecek projeleri bir an evvel hayata geçirmek için girişimlerini sürdürürken, futbolcuların aldığı yıllık ücretlerle kulübün başarısının örtüşmediğini vurgulamıştı.

KULÜP BORÇ BATAĞINDA

Trabzonspor'da 5-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 70. Olağan Genel Kurul'da, 400 milyon TL'lik borçla kulübü devralan Usta, Bordo-mavili kulübün 400 milyon TL borcun yanında 80 milyon TL gelire karşılık 240 milyon TL gideri bulunduğunu ve bu giderleri düşürmek gerektiğini belirtmişti. Trabzonspor'da futbolculara ödenen yıllık ücretlerin 140 milyon TL'yi bulduğunu kaydeden Usta, öncelikle futbolcuların aldığı yıllık ücretleri masaya yatırdı. Usta, bu rakamı aşağıya çekmek için futbolculardan aldıkları ücret üzerinden 'Feda'da bulunmalarını isterken, kendisine ilk desteği kaptanlar kaleci Onur Recep Kıvrak ve Özer Hurmacı verdi.

KALECİLER "FEDA" DEDİ

Kaleci Onur'un yıllık aldığı ücret olan 3 milyon Euro'nun yüzde 35'i oranında, Özer Hurmacı'nın da yıllık aldığı ücretin yüzde 20 oranında 'Feda'da bulundukları öğrenildi. Sözleşmelerindeki bu değişiklikler ile ilgili KAP'a bilgi verileceği öğrenildi.