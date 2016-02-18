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Trabzonspor'da moralleri düzelten haber!

Oscаr Cаrdоzо ve Mehmet Ekici'nin önümüzdеki hаftа sаğlıklı bir şekilde tаkımа kаtılаcаğı аçıklаndı

Trabzonspor'da moralleri düzelten haber!

 Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Okay ve Güray Vural düz koşulara başlarken, özel nedenlerle yurtdışında bulunan ve tedavilerine orada devam edilen Oscar Cardozo ve Mehmet Ekici’nin önümüzdeki hafta sağlıklı bir şekilde takıma katılacağı açıklandı.

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