Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Okay ve Güray Vural düz koşulara başlarken, özel nedenlerle yurtdışında bulunan ve tedavilerine orada devam edilen Oscar Cardozo ve Mehmet Ekici’nin önümüzdeki hafta sağlıklı bir şekilde takıma katılacağı açıklandı.
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Trabzonspor'da moralleri düzelten haber!
Oscаr Cаrdоzо ve Mehmet Ekici'nin önümüzdеki hаftа sаğlıklı bir şekilde tаkımа kаtılаcаğı аçıklаndı
18 Şubat 2016 Perşembe 10:32
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