Trabzonspor'da Mircea Lucescu bilmecesi netlik kazanıyor

Trabzonspor Kulübü başkanı Muharrem Usta, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yla bu ay içerisinde anlaşabileceklerini söyledi.



"AYIN 10'UNDAN SONRA ANLAŞIRIZ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Usta, ''Lucescu ya da Lucescu vari teknik direktörler kurumsallaşma projemiz en önemli parçalarından. Lucescu'yla görüşüyoruz. Ukrayna'daki karışıklık nedeniyle oradan ayrılmak istiyor. Muhtemelen oradaki serüvenine son verecek. Ukrayna'dan ayrılması kesinleşirse geleceği yer Trabzonspor. Ayın 10'undan sonra anlaşırız diye düşünüyorum. Oğlu Rızvan'ın bizde iki sezon sonra teknik direktör olacağı yönündeki düşünce nereden ortaya çıktı bilmiyorum, ama böyle bir şey yok. Bizim kendisiyle ilgili asıl konumuz 50. Yıl projemiz. Biz 2017'de şampiyon olmak istiyoruz. Lucescu'yla bunu konuşuyoruz. Lucescu 70 yaşında diye belki oğlu belli bir süre sonra antrenör olur diyorlar; ama öyle değil. Lucecu 50 yaşındaki antrenör dinamizmine sahip'' dedi.

RAMOS DA GÜNDEMDE

Başkan Usta, ''Lucescu olmazsa Juande Ramos ve benzeri hocalarla görüşmelerimiz var. Fakat aceleci olmak istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

M'BIA'NIN GECİKME BEDELİ GÜNLÜK 5 BİN EURO

M'Bia konusunun kendileri açısından çok acil bir mesele olduğunu belirten Muharrem Usta, ''Kendisiyle yapılan sözleşme akıl alır gibi değil. Mbia konusu Pazartesi günü çözülecek. "Mbia'nın maç başı ücreti 5 bin euro. Ödemenin gecikmesi halinde günlük 5 bin euro cezası var. 30 gün ödemezsek 150 bin Euro. Uzun dönemde bakarsanız 1.5 milyon Euro demek. Önceki yönetim bu anlaşmayı yapmış. Sözleşmesine göre haklı. Ama bu sorun böyle çözülmemeli'' diye konuştu.

KULÜBÜMÜZ DİP YAPMIŞ DURUMDA

''Hoca durumuna göre takımdan gönderilecek oyuncuları değerlendireceğiz. Kadro çok kalabalık'' diye başkan Usta, ''Bizim için asıl mesele antrenör ya da futbolcu değildir. Kurumsallaşma ve mali yapıdır esas olan. Lucescu'nun olmaması durumunda kaybedeceğimiz bir şey yok. Biz göreve gelirken son derece zor bir görevle karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Mali davranışınız doğru olmazsa son derece zor bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Fiili durum kötü. Biz bütün riskleri göze alarak göreve talip olduk. Ama UEFA'dan ceza almamayı umuyoruz. Risk var. Avrupa'dan men. Transfer cezası vb. Bütün kulüpler için var. Trabzonspor tarihinde hiç bu kadar zor bir duruma düşmemişti. Şu anda kulübümüz dip yapmış durumda. Ama biz kısa dönemde gelir getiren projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Akyazı projemiz çok önemli'' dedi.





"YARIM DEVRE SABIR DOSTLAR"

Öte yandan Muharrem Usta, taraftarlardan sabır istedi. Usta, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı: "Sorun derin ama taşlar yerine oturacak. Kaç yılımız başarısızlıkla geçti. Yarım devre için sabır dostlar. Hedef 50. yıl. Doğru admı - larla ve istikrarlı bir yürüyüşle asla bu yoldan şaşmak yok."