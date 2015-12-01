Trabzonspor'da Mehmet Ekici şoku yaşanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçın ilk yarısının son anlarında Mehmet Ekici, Josef de Souza ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalarak sakatlık geçirdi.



İlk yarıyı tamamlayan Mehmet Ekici'nin soyunma odasında sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıkınca devre arasında oyundan alındı.



Şükrü Saracoğlu'nu koltuk değnekleri ile terk eden Mehmet Ekici'nin sağ ayağının burkulduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun sakatlığının ciddiyeti yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.





