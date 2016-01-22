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Trabzonspor'da Marko Marin krizi ayrılmak istiyor!

Trabzonspor hareketli saatler yaşanıyor, Marko Marin menajerini Trabzon!a çağırdığı ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi

Trabzonspor'da Marko Marin krizi ayrılmak istiyor!

 Teknik direktör Sadi Tekelioğlu döneminde mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini söyleyerek menajerini çağıran Marko Marin'in durumunun, Hami Mandıralı ile görüşme yaptıktan sonra netleşeceği öğrenildi.

Hami ilk kez çalıştırdı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Mandıralı, törenin hemen ardından ikinci kez göreve geldiği bordo-mavili takımda ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman öncesi Mandıralı, futbol koordinatörü Yılmaz Büyükaydın'ın da katılımıyla saha ortasında bir süre futbolcularla toplantı yaptı.

Karadeniz ekibinin çalışmasında tüm futbolcular yer alırken, sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Özer Hurmacı takımdan ayrı olarak koştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların koşu yaparak tamamladığı antrenmanda diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman maçında ayağına darbe alan Mbia, çalışmayı tamamlayamayarak soyunma odasına gitti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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TrabzonsporMarko Marin
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