Trabzonspor'da Juande Ramos Heyecanı

Trabzonspor'da ikinci yarının ilk maçında Bursaspor karşısında alınan farklı yenilgi moralleri bozdu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük moral bulan Bordo-Mavililer'in Bursaspor deplasmanından 4 gollü bir yenilgiyle dönmesi, yönetimin de harekete geçirdi.

RAMOS'TAN CEVAP BEKLENİYOR

Başkan Muharrem Usta'nın geçtiğimiz günlerde görüştüğü Juande Ramos 'a verdiği süre bu hafta doluyor. Deneyimli teknik adam 'evet' derse hemen işbaşı yapacak, yanıtı olumsuz olursa o zaman yerli teknik adam arayışlarına hız verilecek

HAMİ DE LİSTEDE

Son olarak Bursaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam ve kısa çalışma döneminde çok iyi izler bırakan Hami Mandıralı'nın adı yerli adaylar arasında geçiyor.

Öte yandan Dame N'Doye'un gitmesinin ardından Cardozo'nun alternatifinin olmaması ve hücum hattında yaşanan sorunların Bursaspor karşılaşmasında net şekilde ortaya çıkması, Muhammet Demir transferini de hızlandırdı.

Daha önce takas formülü önerilen Gaziantepspor'a bu kez daha uygun bir bonservis üzerinden teklif yapılacağı gelen haberler arasında...