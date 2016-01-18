Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzonspor'da Juande Ramos Heyecanı

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor dünyaca ünlü isim Juande Ramos'a teklif götürdü, efsane ismin olumlu veya olumsuz cevabı bekleniyor

Trabzonspor'da Juande Ramos Heyecanı

 Trabzonspor'da ikinci yarının ilk maçında Bursaspor karşısında alınan farklı yenilgi moralleri bozdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük moral bulan Bordo-Mavililer'in Bursaspor deplasmanından 4 gollü bir yenilgiyle dönmesi, yönetimin de harekete geçirdi.

RAMOS'TAN CEVAP BEKLENİYOR

Başkan Muharrem Usta'nın geçtiğimiz günlerde görüştüğü Juande Ramos'a verdiği süre bu hafta doluyor. Deneyimli teknik adam 'evet' derse hemen işbaşı yapacak, yanıtı olumsuz olursa o zaman yerli teknik adam arayışlarına hız verilecek

HAMİ DE LİSTEDE

Son olarak Bursaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam ve kısa çalışma döneminde çok iyi izler bırakan Hami Mandıralı'nın adı yerli adaylar arasında geçiyor.

Öte yandan Dame N'Doye'un gitmesinin ardından Cardozo'nun alternatifinin olmaması ve hücum hattında yaşanan sorunların Bursaspor karşılaşmasında net şekilde ortaya çıkması, Muhammet Demir transferini de hızlandırdı.

Daha önce takas formülü önerilen Gaziantepspor'a bu kez daha uygun bir bonservis üzerinden teklif yapılacağı gelen haberler arasında...

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Juande Ramos
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.