Trabzonspor'da işi şansa bırakmak istemiyor Juande Ramos sesleri

Gelecek sezon takımın başına Mircea Lucescu'yu getirmek isteyen Trabzonspor, herhangi bir aksiliğe karşı alternatif ismin olarak Juande Ramos'u getirmeyi planlıyor.

B PLANI HAZIR

Trabzonspor yönetimi Kasımpaşa maçı öncesi İstanbul'da yaptığı toplantıda önce teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Mircea Lucescu'nun, Shakhtar ile yapacağı görüşmenin ardından vereceği cevabı bekleyecek olan bordo-mavililer, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde B planını da hazırladı.

LUCESCU AYRILIRSA, BİZE GELİR

Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın her ihtimale karşın İspanyol teknik adam Juande Ramos'la ülkesinde bir görüşme yaptı. Aydın, görüşmeden çıkan olumlu sonucu yönetime aktarırken, Başkan Muharrem Usta da, Lucescu'yla görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Ben Ukrayna'dan ayrılacağını düşünüyorum. Ayrılırsa da bize gelme ihtimali yüksek" dedi.

DERELİOĞLU FUTBOLCU İZLEYECEK

Yönetim toplantısında ayrıca pilot takım 1461 Trabzon'un durumu da ele alındı. Takımdaki yaş ortalamasının yüksek oluşu tepkiye neden olurken, yönetim kurulunun da değiştirilmesi yönünde karar çıktı. Ayrıca futbolcu izleme komitesinin kurulmasına da karar verildi. Bu komitenin başına da eski futbolcu ve antrenörlerden İhsan Gündüz Derelioğlu getirilecek.

MİRCEA LUCESCU

Tam 11 yıldır Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 70 yaşındaki Lucescu, Türkiye'de G.Saray ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştı.

JUANDE RAMOS

61 yaşındaki İspanyol teknik adam, Sevilla ile üst üste iki kez UEFA Kupası kazandı. Ramos 2014'ten beri takım çalıştırmıyor.

(Kaynak: Sabah)