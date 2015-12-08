Trabzonspor'da ikinci Burak Yılmaz Devri

Trabzonsporlu futbolcular, Eskişehirspor'u 3-1 yenerek yeni başkan Muharrem Usta'ya güzel bir 'hoşgeldin' hediyesi verirken, maça damgasını vuran isim Muhammet Beşir oldu.

Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada dakikalar 81'i gösterirken 17 numaralı formayla sahaya giren Muhammet Beşir, 90+3'te skoru ilan eden golü attı.

1 Ocak 1997 doğumlu olan Trabzonsporlu Muhammet Beşir, bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma sevincini yaşayan Muhammet'in diğer dikkat çeken özelliği ise, bordo mavili takımın eski futbolcusu olan Galatasaraylı Burak Yılmaz'a olan benzerliği...

Nitekim genç yetenek de karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada bu noktaya dikkat çekti ve şunları söyledi:

"10 yaşımdan beri hayalim Avni Aker'de Trabzonspor formasıyla çıkıp oynamaktı. İlk maçımda da golümü attım. Yusuf Abi 'Oyuna girersen gol atacaksın' demişti. Aslında 97 numarayı alacaktım. Yusuf ve Salih abiler de 'Burak Yılmaz'a benziyorsun. Trabzon'un yeni Burak'ı sen olacaksın' diyerek 17 numaralı formayı bana verdiler."

MUHAMMET BEŞİR TWITTER'DA TT OLDU

@gokay6861

N'doye 14 maçtır gol atamazken, Muhammet Beşir 14 dakikada gol attı.

‏@UgurBuluT196

7Dame N'Doye : 711 dakika ; O GOL

Muhammet Beşir: 10 dakika ; 1 GOL

@cnkbrm

Muhammet Beşir bence hiç Burak gibi olmayı değil kendin olmayı dene, istikrarını koru, her zaman üstüne koy

@Baskan

MustaMuhammet Beşir 'i ilk çıktığı maçta atmış olduğu golden ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

@bkesler29

Mustafa Yumlu kazabela bi gol attı Beşiktaş'a, o gün bugün kabustayız. Şimdi Muhammet Beşir aynısı olmasın sakın

@a_hatayoglu

Milyon Euro'lar vererek yabancı hoca alacağımıza, Sadi Tekelioğlu ile yola devam etmeliyiz. Alt yapıdan Muhammet Beşir gibi futbolcular gelir

(Hürriyet)