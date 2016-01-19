Trabzonspor'da Hami Mandıralı iddiası

Trabzonspor Yönetimi, ligin ikinci yarısı için kararını büyük ölçüde verdi.



Buna göre Şota’nın ardından A Takım’da teknik direktörlük görevini üstlenen Sadi Tekelioğlu’na teşekkür edilecek ve daha önce yaptığı kısa görev süresinde önemli işlere imza atan Hami Mandıralı’ya teklif götürülecek.



Hami Mandıralı isminin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de gelecek dönem planlarına ilişkin. Avrupa’dan başarılı modelleri Trabzonspor’a entegre etmenin yollarını arayan Başkan Muharrem Usta’nın kulübün efsanelerinden olan Mandıralı’dan gelecek dönemlerde de faydalanmayı düşündüğü öğrenildi.



Tekke de proje kapsamında



Sadece Mandıralı değil, camianın yetiştirdiği bir başka değer olan ve şu sıralar teknik direktörlük yapan Fatih Tekke de proje kapsamında. Bu tip isimlerin kulüpte doğru noktalara yerleştirilmesiyle altyapı paralelinde gelecek nesil için de kazançlar sağlanmış olacak. Mandıralı ve Tekke’nin de gelebilecek bu tip çalışma tekliflerine son derece sıcak baktığı biliniyor.