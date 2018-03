Trabzonspor'da Hami Mandıralı Fırtınası Esiyor

Trabzonspor’da ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Hami Mandıralı, ilk maçında Gaziantepspor karşısında mağlubiyet almıştı. Bu mücadeleyi yol kazası olarak değerlendiren ve Türkiye Kupası’nda gruptan çıktıkları için oyuncularının motive olamadığını söyleyen 47 yaşındaki hoca, antrenmanlarda sert yüzünü göstermeye başladı.



Öğrencileriyle toplantı yapan başarılı teknik adam, “Türkiye Kupası camia için çok önemli. Mutlaka almamız gerekiyor. Herkes Akhisar Belediyespor maçının farkında olsun. Tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Sürpriz istemiyorum” uyarısında bulundu. Antrenmanlarda istediklerini yapamayan oyuncuları tek tek uyaran Hami Mandıralı, Süper Lig’de de galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kupada ve ligde üst üste Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Mandıralı, 6 puan hedefliyor.



As oyuncular sahada



Avni Aker Stadı’nda yarın 20.45’te rakibini konuk edecek olan Trabzonspor’da as oyuncular sahada olacak. Hami Mandıralı yeni transfer Muhammet Demir ile Güray Vural’ı 18 kişilik kadroya almayı planlıyor. Mehmet Ekici, Erkan Zengin, Cardozo gibi önemli oyuncular da sahadaki yerini alacak.



Savunmada seferberlik var



Kritik Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesi Trabzonspor’da en büyük sıkıntı savunmada yaşanıyor. Hasta olan Mustafa Yumlu ve Aykut Demir henüz iyileşmiş değil. Teknik direktör Hami Mandıralı iki futbolcunun mutlaka yarınki karşılaşmaya yetiştirilmesini istedi. Bu konuda sağlık ekibine talimat verildi. Aykut ve Mustafa’nın oynamaması halinde stoper ikilisinde yine Douglas ile Musa Nizam forma giyecek. Ancak bu ikili Gaziantepspor maçında ciddi hatalar yapmıştı.



Mehmet Ekici arkaya çekiliyor



Mbia’nın forma giydiği dönemde orta sahadaki ikilinin önünde serbest oyuncu olarak görev yapan Mehmet Ekici, arkaya geçmeye hazırlanıyor. Hami Mandıralı, göbekte Okay Yokuşlu’nun yanında bundan sonra Ekici’yi değerlendirecek. Önlerinde ise Marko Marin’in forma giymesi bekleniyor. Akhisar Belediyespor karşılaşmasında kanatlarda Erkan Zengin ile Özer Hurmacı’nın görev yapacağı öğrenildi. İleri uçta ise Cardozo ve Muhammet Demir arasında seçim yapılacak.