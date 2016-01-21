Trabzonspor'da Hami Mandıralı Dönemi Resmen Başladı

Teknik direktörlük için uzun zamandır Mirce Lucescu'yla görüşen Trabzonspor, efsane oyuncusu Hami Mandıralı'da karar kıldı. Bordo-Mavili kulüp, teknik direktör Hami Mandıralı ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.



AYLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Profesyonel Futbol Takımımız teknik direktörlüğü konusunda Sayın Hami Mandıralı ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere bir buçuk yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sayın Hami Mandıralı'ya aylık 100.000.TL ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İKİNCİ HAMİ MANDIRALI DÖNEMİ

Trabzonspor'un efsane futbolcularından olan Hami Mandıralı, 2013-2014 sezonunun Şubat ayında yardımcı antrenörken Mustafa Reşit Akçay'ın görevden ayrılmasıyla takımın başına geçmişti. Bordo-mavililer, Hami Mandıralı yönetiminde sezonu 53 puanla 4. sırada tamamlayabilmişti. Karadeniz ekibinin başında 2'si UEFA Avrupa Ligi, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 maça çıkan Hami Mandıralı; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.