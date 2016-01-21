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Trabzonspor'da Hami Mandıralı Dönemi Resmen Başladı

Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarından sonuç alınamayınca sezon sonuna kadar efsane isim Hami Mandıralı göreve getirildi

Trabzonspor'da Hami Mandıralı Dönemi Resmen Başladı

 Teknik direktörlük için uzun zamandır Mirce Lucescu'yla görüşen Trabzonspor, efsane oyuncusu Hami Mandıralı'da karar kıldı. Bordo-Mavili kulüp, teknik direktör Hami Mandıralı ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

AYLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Profesyonel Futbol Takımımız teknik direktörlüğü konusunda Sayın Hami Mandıralı ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere bir buçuk yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sayın Hami Mandıralı'ya aylık 100.000.TL ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İKİNCİ HAMİ MANDIRALI DÖNEMİ

Trabzonspor'un efsane futbolcularından olan Hami Mandıralı, 2013-2014 sezonunun Şubat ayında yardımcı antrenörken Mustafa Reşit Akçay'ın görevden ayrılmasıyla takımın başına geçmişti. Bordo-mavililer, Hami Mandıralı yönetiminde sezonu 53 puanla 4. sırada tamamlayabilmişti. Karadeniz ekibinin başında 2'si UEFA Avrupa Ligi, 14'ü Süper Lig olmak üzere 16 maça çıkan Hami Mandıralı; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.
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TrabzonsporHami Mandıralı
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