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Trabzonspor'da feda diyen isimlerin arasına İshak Doğan'da katıldı

Gelen bilgilere göre Trabzonspor forması giyen İshak Doğan'ın diğer futbolcular gibi sözleşmesinde indirim yaparak feda dediği öğrenildi

Trabzonspor'da feda diyen isimlerin arasına İshak Doğan'da katıldı

 Trabzonspor Kulübü, İshak Doğan'ın sözleşme ücretinde indirime gidildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İshak Doğan'ın sözleşmesinde garanti ücretlerde yüzde 32, maç başı ücretlerinde ise yüzde 40 indirime gidildiği belirtildi.

1.7 VE 1.8 MİLYON LİRAYA ANLAŞTILAR

Oyuncuya yeni sözleşmeye göre 2015-2016 sezonu için 1 milyon 700 bin lira, 2016-2017 sezonu ile 2017-2018 sezonlarında ise 1 milyon 800'er bin lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Her sezon için maç başı ücretin de 10 bin lira olarak yapılacağı aktarıldı.

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak ve Özer Hurmacı'nın da sözleşmesinde indirim yapılmıştı.
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İshak Doğan
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