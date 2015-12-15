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Trabzonspor'da Dame N’Doye İstenmeyen Adam Oldu

Trabzonspor'da başkanlık seçimlerinin ardından sezon sonuna kadar takımın başına Sadi Tekelioğlu getirilmişti, radikal kararların alındığı camiada en son N'Doye istenmeyen adam oldu, kendisine kulup bulması istenen futbolcunun ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor

Trabzonspor'da Dame N’Doye İstenmeyen Adam Oldu
 Trabzonspor'da başkanlık seçimlerinin ardından sezon sonuna kadar takımın başına Sadi Tekelioğlu getirilmişti, radikal kararların alındığı camiada en son Dame N’Doye stenmeyen adam oldu, kendisine kulup bulması istenen futbolcunun ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor

Karadeniz ekibi, Tekelioğlu’nun raporu doğrultusunda ara transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Soner, İshak, Esteban, Musa Nizam gibi oyuncuların bulunduğu listeye adı yazılan en sürpriz isim ise kuşkusuz Dame N’Doye oldu. Sezon başında Premier Lig’den düşen Hull City’den 3.75 milyon Euro bonservis ödenerek kadroya katılan Senegalli forvetin alacakları ödenmediği gerekçesiyle serbest kalması gündemdeydi, ancak Muharrem Usta idaresindeki yeni yönetim göreve başlar başlamaz bu ihtimali ortadan kaldırdı. Bu hamle, ‘30 yaşındaki oyuncu takımda kalıyor’ yorumlarını beraberinde getirse de dün yaşanan gelişme tamamen farklı yöndeydi. 

Menajeri çağrılıyor

Trabzonspor Yönetimi forma giydiği 11 karşılaşmada tek bir gol dahi atamayan N’Doye ile yaptığı görüşmede, “Gitmek istersen ve bize bir teklifle gelirsen kolaylık sağlarız” mesajı verdi. Bu durum oyuncunun menajerine de iletilecek.

Hurma’nın hayali

N’Doye’un, Trabzonspor’a transferini Sportif Direktör Süleyman Hurma gerçekleştirmişti. Hurma, tecrübeli forvet için, “Trabzonspor’da çok işi yapacak, ligde farkını ortaya koyacak”demişti.

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TrabzonsporSadi TekelioğluDame N’Doye
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