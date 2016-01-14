Trabzonspor'da Dame N'doye krizi son buldu

Trabzonspor, sezon başında Hull City'den 3 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen, ancak performansı ile hayal karıklığına neden olan Dame N'Doye'yi Sunderland'a kiraladı. Büyük umutlarla transfer edilen Senegalli forvet, bordo-mavili forma ile çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabilmişti.



GÖRÜŞMELERE BAŞLANDIĞINI AÇIKLADILAR

Sezonun ilk yarısındaki kötü performansı nedeniyle transferine izin verilen Dame N'Doye, Premier Lig takımlarından Sunderland ile bir süredir transfer görüşmeleri yapıyordu. Futbolcunun kendisiyle anlaşan İngiliz ekibi, transfere son noktayı koymak için Trabzonspor ile görüşüyor. Transfere ilişkin bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dame N'Doye'nin Sunderland AFC'ye 30 Haziran 2015 tarihine kadar geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.





14 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ

Sezon başında Hull City'den 3 milyon 150 bin Euro bonservis bedeli ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti parayla transfer edilen 30 yaşındaki Dame N'Doye, bordo-mavili forma ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 maça çıktı. Karadeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşmişe bulunan Senegalli forvet, sezonun ilk yarısındaki performansıyla tam bir hayal kırıklığı oldu. 14 maçta toplam 903 dakika sahada kalan tecrübeli isim, Süper Lig'de hiç gol kaydedemedi. N'Doye, bordo-mavili forma altındaki tek golünü Türkiye Kupası'ndaki Nazilli Belediyespor maçında kaydetti.