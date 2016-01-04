Trabzonspor'da büyük revizyon tam 8 futbolcu yolcu

Sezon başında çeşitli takımlara kiraladığı 11 futbolcuyla birlikte tam 39 sözleşmeli oyuncusu bulunan bordo-mavililerde 8 oyuncuyla yollar ayrılacak.



Sezon başında Kayseri'den alınan Alper Uludağ, Alkmaar'dan gelen Esteban Alvarado, Dinamo Moskova'dan transfer edilen Douglas ve Hull City'den kadroya dahil edilen Dame N'Doye ile birlikte Salih Dursun, Fatih Atik, Soner Aydoğdu ile İshak Doğan 2. yarı öncesi takımdan gönderilecek.



Karadeniz ekibinin bu operasyonun ardından bu yıl futbolculara toplamda ödeyeceği 140 milyon TL'lik giderin de yüzde 30 oranında azalacağı ifade edildi.



LUCESCU AN MESELESİ



Ayrıca Trabzon'un çiçeği burnunda başkanı Muharrem Usta'nın seçim döneminden bu yana sıklıklı dile getirdiği Mircea Lucescu konusunda da önemli bir yol kat etti. Bordo-mavililerin 1 numarasının Shakhtar Donetsk'in Romen hocasıyla yüzde 90 oranında anlaştığı ve son dakikada önemli bir sıkıntı yaşanmaması durumunda yakın zamanda imzaların atılacağı da öğrenildi.