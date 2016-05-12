Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzonspor'da Bir Deprem Daha!

Trabzonspor Ak Yazı stadı için belirlenecek isim hakkın noktasında firmalar ile görüşme sağlarken, firmalar yönetim heyetine Fenerbahçe maçında olanları hatırlatıyor!

Trabzonspor'da Bir Deprem Daha!

Pazar günü Ç.Rizespor’u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Trabzonspor’da yüzler gülerken sorunların da ardı arkası kesilmiyor.

 

Bordo-mavili ekip 2016-17 sezonuna yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi’nde coşkulu bir şekilde girmek için çalışmalarına devam ederken bir kötü haber de sponsorluk anlaşmalarından geldi.

 

Bordo-mavili ekibin bu sezon Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynadığı Gaziantepspor maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle aldığı 2 maç ceza ile Avni Aker’de Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK’dan 4 maç ceza alması sponsorları tedirgin ediyor.

 

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

 

Bordo mavililerin aldığı saha kapatma cezaları nedeniyle sponsorların görüşmelerde yönetimin talep ettiği rakamları aşağıya çekmek istemesi, Trabzonspor’u UEFA’nın Finansal Fair Play uygulaması konusunda da sıkıntıya sokacak.

 

Sponsorluk görüşmelerinde yönetim talep ettiği ücretlere çekimser bakan şirketler, saha kapatma cezalarını örnek göstererek rakamlarda indirime gidiyor. Bu durum gelecek yılın mali bütçesini oluşturma noktasında yönetimin elini de zora sokuyor. Yönetimin sponsor firmalar ile görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Isim HakkıFirmaAkyazı StadıTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.