Trabzonspor'da Bir Deprem Daha!

Pazar günü Ç.Rizespor’u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Trabzonspor’da yüzler gülerken sorunların da ardı arkası kesilmiyor.

Bordo-mavili ekip 2016-17 sezonuna yeni stadı Akyazı Spor Kompleksi’nde coşkulu bir şekilde girmek için çalışmalarına devam ederken bir kötü haber de sponsorluk anlaşmalarından geldi.

Bordo-mavili ekibin bu sezon Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında oynadığı Gaziantepspor maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle aldığı 2 maç ceza ile Avni Aker’de Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK’dan 4 maç ceza alması sponsorları tedirgin ediyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bordo mavililerin aldığı saha kapatma cezaları nedeniyle sponsorların görüşmelerde yönetimin talep ettiği rakamları aşağıya çekmek istemesi, Trabzonspor’u UEFA’nın Finansal Fair Play uygulaması konusunda da sıkıntıya sokacak.

Sponsorluk görüşmelerinde yönetim talep ettiği ücretlere çekimser bakan şirketler, saha kapatma cezalarını örnek göstererek rakamlarda indirime gidiyor. Bu durum gelecek yılın mali bütçesini oluşturma noktasında yönetimin elini de zora sokuyor. Yönetimin sponsor firmalar ile görüşmelerinin ise devam ettiği öğrenildi.