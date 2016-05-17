Trabzonspor bu yıl istediği gibi bir sezon geçirememesinin ardından köklü bir değişime imza atmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor ’da büyük değişime doğru

Sezonun sonunda 7 futbolcusunun sözleşmesi sona erecek olan Trabzonspor'da başka kulüplere kiralanan 14 oyuncusu, dönme hazırlığı yaparken bordo mavili kulübün birçok futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı bildirildi.

2015-16 sezonunda Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor, perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçla kötü geçen sezonu tamamlayacak. Gelecek sezona yeni bir yapılanmayla başlamayı hedefleyen bordo mavililer, ilk aşamada teknik direktör olarak Ersun Yanal 'la el sıkıştı. Transfer çalışmalarına yeni teknik direktörüyle hız verecek olan Trabzonspor'da mevcut yapıda 7 oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecek.

TEKNİK EKİP KARAR VERECEK

Bordo mavililerde kiralık oyuncular Serge Akakpo, Salih Dursun ve Marko Marin'in yanı sıra Fatih Atik, Jose Bosingwa, Mustafa Yumlu ve genç kaleci Yavuz Akgün'ün sözleşmesi doluyor. Yönetimin, bu isimlerden Fatih, Marin ve Salih'le yola devam etmeyeceği, diğer isimler konusunda ise teknik heyetle yapacağı görüşmenin ardından karar verileceği belirtildi.

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Osmanlıspor'dan Uğur Demirok, Kayserispor'dan Mustafa Akbaş ve Zeki Yavru, Eskişehirspor'dan İshak Doğan, Kardemir Karabükspor'dan Gökhan Alsan, Sunderland'dan Dame N'Doye ile Montpellier'den Mustapha Yatabare, kiralandıkları kulüplerden sezonun sona ermesiyle birlikte bordo mavili takımı geri dönecek.

DİĞER KİRALIKLAR

Ayrıca 1461 Trabzon'a kiralanan İbrahim Demir, Uğurcan Çakır, Kurtuluş Yurt, Oğulcan Gökçe, Mehmet Kuruoğlu, Batuhan Artarslan ve Ferhat Yazgan da sezon sonunda takıma geri dönecek oyuncular arasında bulunuyor.

TAKAS FORMULÜ

Gelecek sezona kadrodaki oyuncu sayısını azaltarak başlamayı hedefleyen bordo mavililerin, birçok oyuncuyla yollarını ayıracağı öğrenildi. İlk etapta takas formülünü düşünecek olan yönetimin, özellikle yabancı futbolculara gelecek teklifleri ise değerlendireceği belirtildi.

ÖZER VE SEFA DA LİSTEDE

Bu arada Trabzonspor'da performans eksikliği nedeniyle kadro dışı bırakılan Özer Hurmacı ile Sefa Yılmaz'ın da transfer listesine konulacağı, gelecek tekliflerin de değerlendirileceği öğrenildi.

4 GENÇTEN İMZA

Bu sezon özellikle teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun döneminde altyapıdan birçok oyuncuyu A takıma kazandıran bordo mavililerde, 4 genç daha profesyonel sözleşme imzaladı. Furkan Taş, Mehmet Yeşil, Mücahit Çak ve Mert Yıldırım, A takıma yükselen oyuncular oldu. Son dönemde altyapıya önem veren bordo mavililerin altyapıdan A takıma takviyelerin devam edeceği bildirildi.

SALİH'TEN TRABZON'A VEDA

Trabzonspor'un Galatasaray'dan 2 yıllığına kiraladığı Salih Dursun'un cezalı olduğu için Kasımpaşa maçı öncesi izin aldığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Dursun'la yönetimin yeni yapılanmada düşünmediği Salih'in takım arkadaşlarına veda edeceği öğrenildi.

İZİN ALDILAR

Antalyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Mehmet Ekici de Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Son maçta görev alamayacak Mehmet'in de izine ayrıldığı öğrenildi. Bu arada Trabzonspor'da Onur ve Bosingwa'da sezon sonuna kadar izin almıştı.