Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 24 Ocak Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak haftanın önemli maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
23 Ocak Cumartesi:
13.30 Torku Konyaspor-Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 Mersin İdmanyurdu-Akhisar Belediyespor: Bülent Birincioğlu
19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Halis Özkahya
24 Ocak Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.00 Medicana Sivasspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık
16.00 Gaziantepspor-Bursaspor: Barış Şimşek
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Deniz Ateş Bitnel
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
25 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan