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Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

Trabzonspor sahasında Beşiktaş karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam ederken bu maçın hakemi ve diğer karşılaşmalarda düdük çalacak tüm hakemler belirlendi

Trabzonspor - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

 Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 24 Ocak Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak haftanın önemli maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

23 Ocak Cumartesi:

13.30 Torku Konyaspor-Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 Mersin İdmanyurdu-Akhisar Belediyespor: Bülent Birincioğlu

19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Halis Özkahya

24 Ocak Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.00 Medicana Sivasspor-Eskişehirspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantepspor-Bursaspor: Barış Şimşek

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Deniz Ateş Bitnel

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

25 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

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