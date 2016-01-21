Trabzonspor - Beşiktaş Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Trabzonspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Trabzon Avni Aker Stadyumunda karşılaşacak. Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki müsabaka Lig TV ekranında naklen izle'nebilecek ve maç yayını TRT Radyo 1'den canlı dinle'nebilecek. Trabzonspor Beşiktaş Maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Trabzonspor Beşiktaş Maçı Hangi kanalda Canlı İzlenecek?



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 19. Hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor Beşiktaş Maçı ne zaman saat kaçta?



Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak 19. Hafta müsabakası 24 Ocak 2016 Pazar günü Trabzon Avni Aker Stadında oynanacak. tr.ib3.biz Karşılaşma Saat 20.00 da başlayacak ve Trabzonspor Beşiktaş Maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Trabzonspor Beşiktaş Maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Trаbzоnspоr Bеşiktаş Süpеr Lig 19. Hafta karşılaşması 24 Ocak 2016 Pazar günü saat: 20.00 dan itibaren Lig TV ekranından şifreli yayınla canlı izlenebilecek ve ayrıca Trabzonspor Beşiktaş Maçının canlı yayını anlatım olarak TRT Radyo 1'den şifresiz canlı dinlenebilecek.



Trabzonspor Beşiktaş Maç özeti nasıl izlenir?



Trabzonspor Beşiktaş Süper Lig 19. Hafta Karşılaşmansının özetini ise maç bittikten kısa bir süre sonra Ligtv'nin İnternet sitesinden izleyebilirsiniz.