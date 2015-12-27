Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Twitter'dan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta , 1-1 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medyadan mesaj verdi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Başkan Muharrem Usta, maçın ardından Twitter hesabından mesajlar verdi. Usta, "Devre arası çok zor bir süreç bizleri bekliyor. Yepyeni bir düzene geçeceğiz. Adım adım iyi işlerle taşları tekrar yerine oturtacağız. Evet, şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Kadro ve bütçe disiplini ile kurumsallaşmayla ilgili adımlar başlıyor. Yarın web sitesinde" ifadelerini kullandı. - TRABZON