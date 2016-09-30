Trabzonspor başkanı kadınlardan özür diledi

Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından, "Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, sözlerinin çarpıtıldığını ve yanlış anlaşıldığını savunarak "Kadınlardan bir kez daha özür diliyorum" dedi.

HACIOSMANOĞLU, DURUŞMAYA KATILMADI



İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4. celsesi görülen duruşmaya, hakkında 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu katılmazken, şikayetçi İzmir Barosu Başkanlığı'nı avukat Tuba Torun temsil etti. Mahkeme ekskliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ARA CELSEDE İFADE VERDİ



Önceki celse ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılan Hacıosmanoğlu'nun celse arası ifade verdiği öğrenildi. İfadesinde suçlamayı kabul etmediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Olay tarihide yaşadığımız sıkıntılı durumu ve süreci izah etmek için bahsedilen sözleri sarf ettim. Ancak kimseyi aşağılamak niyetim ve kastım yoktu. Zira benim için en değerli varlık annemdir. O da bir kadındır" dedi.

"KULLANDIĞIM TABİRLER YÖREMİZDE DEYİM OLARAK KULLANILIYOR"



Olaydan sonra sözlerinin çarpıtıldığını ve basına yanlış aksettirildiğini savunan Hacıosmanoğlu, "Ben de derhal yanlış anlamalara sebep vermemek için, istemeden kırdığım kadınlardan özür dilemek için aynı gün akşamı bütün televizyon programlarına bağlanarak niyetimi anlatmaya çalıştım. Bütün kadınlardan özür diledim. Huzurunuzda yanlış anlaşıldığım için tekrar kadınlardan özür diliyorum. Kullandığım tabirler yöremizde deyim olarak kullanılmaktadır. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 28 Ekim 2015'te Trabzonspor ve Gaziantepspor arasında beraberlikle sonuçlanan bir maç oynandığı, ancak bu futbol maçında ve sonrasında olaylar yaşandığı, bu tarihte Trabzonspor Kulübü Başkanı olan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun maçın hemen sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptığı anlatılıyor. Bu açıklamaları nedeniyle İzmir Barosu Başkanlığı başta olmak üzere avukat Tuba Torun, Aslıhan Maraş ve Emine Sincer'in şüpheli Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları ifade ediliyor. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun konuşmasında, "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım,kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" dediği belirtiliyor. İddianamede, sanığın bu sözlerin de kadınları küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelik arz ettiği belirtilerek Hacıosmanoğlu'nun "Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.