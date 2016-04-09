Trabzonspor Avrupa vizesi için söz verdi

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve hedeflenen sıranın oldukça uzağında kalan Trabzonspor’da üst üste kazanılan 2 galibiyet, Avrupa kupalarına katılma inancını daha da körükledi.



Yarın sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir’i evine eli boş göndererek son 7 hafta kala yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapan Bordo-Mavililer’de futbolcular ve teknik ekip, söz birliği ederek gelecek sezon takımı Avrupa’ya taşıma sözü verdi.



"Kötü günleri arkamızda bıraktık"



Başakşehir maçını dönüm noktası olarak gören futbolcular, “Kötü günleri ardımızda bıraktık. Sivas ve Gaziantep karşısında neleri başarabileceğimizi herkes gördü. Bu sezon taraftarımızı çok üzdük. Başakşehir maçını kazanıp onları mutlu etmeli, sezon sonunda da Avrupa biletini cebimize koyarak en güzel hediyeyi vermeliyiz” diyerek adeta zafer yemini etti. Taraftarla kucaklaşma maçı Başakşehir’i devirerek Avrupa umudunu sürdürmek ve taraftarının gönlünü yeniden kazanmak isteyen Fırtına, Avni Aker’e veda sezonunda tribünlerin dolması için çağrıda bulundu.



Gelecek sezon ilk Avrupa maçını Akyazı’da oynamanın hayalleri kurulan kulübün basın sözcüsü Asım Örem, Başakşehir maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Örem, “İyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Maçı kazanmamız durumunda Avrupa yolundaki istek ve arzumuz daha da artacaktır. Kadromuza bakıldığında iyi işler yapabilecek bir ekibimiz var. Artık tam kadroyuz. Herkesin inancı tam. Önümüzdeki son 7 maçlık süreçte içeride oynayacağımız 4 maçta taraftarımızla kucaklaşmak istiyoruz” diye konuştu.



