Trabzonspor - Antalyaspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Süper Lig Hasan Doğan sezonu bu hafta 16. maçlarını oynaması ile Trabzonspor kendi sahasında müthiş bir rakibi karşılıyor. Sezon başında dünya yıldızı Samuel Eto'yu kadrosuna katan Antalyaspor büyük sükse getirmesi ile futbolcusunun performansından oldukça memnun gözüküyor. Antalyaspor'lu dünya yıldızı 16. haftaya gelindiği şu günlerde gollerine devam ediyor. Her hafta mutlaka bir golü olan Eto'nun taraftarının gönlünde taht kurması ve seyir zevki yaşatmaya spor camiasında da konuşulacağı uzun zaman devam edecek gibi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, şimdilerde geçici teknik direktörü ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müthiş zorlu mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. LİG TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan maç 19 Aralık Cumartesi 19.00 civarında başlayacak.

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