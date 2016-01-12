Trabzonspor'a Muhammet Demir Şoku

Muhammet ile Trabzonspor arasında bir mutabakat olduğu ifade edilirken, bu transferde tek sorunun milli futbolcu için kırmızı-siyahlı takıma ödenecek bonservis ücretinin düşük rakamlara çekilmek istendiği bildirildi. Ziraa son dönemde bütçesinde küçülmeye giden bordo-mavili ekip transferde de Muhammet Demir dışında sessizliğini koruyor.

Borda mavili takımın yönetimi yıldız oyuncu için kulübüne ise yaklaşık 1.5 milyon Euro teklif sunduğu öğrenildi. Gaziantepspor Kulübü Başkan İbrahim Kızıl’ın ise genç golcü için 4,5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve anlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.

İMZA VEYA ANLAŞMA YOK

Muhammet Demir’in Menajeri Batur Altıparmak, transfer görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti. Altıparmak, ”Şu anda gerçekleşen bir imza veya anlaşma yok. İki kulübün görüşmeleri devam ediyor. Henüz transfer netlik kazanmadı. Bize 2 kulübün anlaştığına dair bir bilgi gelmedi” diye konuştu.