Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzonspor'a Avukatlar Hacize Geldi!

Trabzonspor başını çukurdan kurtaramıyor. Ersun Yanal geçmiş dönemde bulunan alacakları için avukatını Trabzonspor'a hacize gönderdi.

Trabzonspor'a Avukatlar Hacize Geldi!

 


Her ne kadar mevcut ekip rutin ödemeleri yapmaya uğraşsa da birikmiş bakiyeler yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor.

Dün Trabzonspor’un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kritik bir görüşme vardı.

Adı bir taraftan yeni sezonun teknik direktör adayları arasında anılan Ersun Yanal’ın avukatları, alacakları için Trabzonspor temsilcileriyle masaya oturdu.

Taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Buna göre biriken ödemelerin bir kısmı peşin olarak yapılacak, kalanı taksitlendirilecek. Bu konuda yönetimden de bir açıklama geldi.

Özer ve Cardozo...

Genel sekreter Gençağa Meriç, ödeme konusunda yaşanan pürüzlerin eskiye dayandığını belirterek, “Doğal olarak herkes alacaklarını istiyor. Biz da de bir planlama yaparak borçlarımızı yapılandırıyoruz. Kulübün önünü kesecek bir sorun yok. Son olarak Özer ve Cardozo ile ilgili sorunları da bu şekilde hallettik” diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAvukatErsun YanalHacizAlacakFutbol Futbol Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.