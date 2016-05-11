Trabzonspor'a Avukatlar Hacize Geldi!



Her ne kadar mevcut ekip rutin ödemeleri yapmaya uğraşsa da birikmiş bakiyeler yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor.



Dün Trabzonspor’un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kritik bir görüşme vardı.



Adı bir taraftan yeni sezonun teknik direktör adayları arasında anılan Ersun Yanal’ın avukatları, alacakları için Trabzonspor temsilcileriyle masaya oturdu.



Taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Buna göre biriken ödemelerin bir kısmı peşin olarak yapılacak, kalanı taksitlendirilecek. Bu konuda yönetimden de bir açıklama geldi.



Özer ve Cardozo...



Genel sekreter Gençağa Meriç, ödeme konusunda yaşanan pürüzlerin eskiye dayandığını belirterek, “Doğal olarak herkes alacaklarını istiyor. Biz da de bir planlama yaparak borçlarımızı yapılandırıyoruz. Kulübün önünü kesecek bir sorun yok. Son olarak Özer ve Cardozo ile ilgili sorunları da bu şekilde hallettik” diye konuştu.

