Trabzonspor 7-0 Yenilgiden Sonra Derin Bir Sessizlik İçerisinde!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a deplasmanda 7-0 mağlup olarak tarihin en ağır yenilgisini alan Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Hami Mandıralı, ikinci döneminde başarısız oldu. Bordo-mavili takımda ilk olarak 2013-2014 sezonunun 20. haftasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından göreve gelen Hami Mandıralı, 14 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde 24 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,71 puan ortalaması yakaladı.



Mandıralı, 20. hafta sonunda 29 puanla 9. sırada yer alan bordo-mavili takımın sezon sonunda ligi 53 puanla 4. sırada bitirmesini sağlayarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesinde büyük rol oynadı.

Trabzonspor'da Sadi Tekelioğlu'nun yerine 21 Ocak 2016'da ikinci kez göreve gelen Mandıralı'nın 113 günlük dönemi ilk dönemine göre daha kötü geçti. Gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme yapılan Mandıralı, takımı, 24 puanla 10. sırada teslim aldı. Bordo-mavililer, Mandıralı ile ikinci döneminde ligde 15 maçta 5 galibiyet, 9 mağlubiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayarak 40 puan ile 33. hafta sonunda 12. sırada kendine yer bulabildi.

Karadeniz ekibi, Mandıralı'nın görev yaptığı 15 haftalık dönemde 1,06 gibi düşük bir puan ortalamasında kalarak 8 sezon sonra Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemedi.

Kupadan da elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grubu lider olarak tamamlayan bordo-mavililer, Hami Mandıralı yönetiminde son 16 turunda Akhisar Belediyespor'u sahasında konuk etti. Karadeniz ekibi, sahasındaki bu karşılaşmadan 1-0 mağlup olarak, kupaya da erken veda etmek zorunda kaldı.

Yediği gol daha fazla

Trabzonspor, Mandıralı'nın ikinci döneminde attığından çok kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe karşısında 4-0, Antalyaspor karşısında da 7-0 gibi farklı mağlubiyetler alan Karadeniz ekibi, 15 maçta kalesinde 27 gol görürken rakip filelere 16 gol gönderebildi.

Dönemin teknik direktörlerini geride bırakmıştı

2013-2014 sezonunu 53 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Hami Mandıralı, takımın yükselişinde önemli katkı sağlarken, o dönemlerde görev yapan teknik direktörler içerisinde en fazla puan ortalamasını yakalayan isim unvanını almıştı.

Bordo-mavili takım, Mandıralı ile yakaladığı çıkış ile 46 puanla 9. sırada tamamladığı 2012-2013 sezonundan daha başarılı bir grafik sergilemişti. Görevde bulunduğu dönemde disiplinsiz davranışları nedeniyle Colman ve Zokora'yı kadro dışı bırakan ve Janko, Malouda gibi oyunculardan da performansı nedeniyle faydalanmayarak altyapıdan yetişen oyunculara forma şansı veren Hami Mandıralı, iki sezonda görevde bulunan teknik direktörler Şenol Güneş, Tolunay Kafkas ve Mustafa Reşit Akçay arasında bordo-mavili takıma en fazla puan ortalamasını sağlayan çalıştırıcı olmuştu.

Trabzonspor'a geldiği 4. dönemi içerisinde özellikle 2010-2011 sezonunda 82 puan ile başarılı bir grafik sergileyen Şenol Güneş, 2012-2013 sezonunun 19. haftasında 3-1'lik Elazığspor yenilgisi sonrası görevinden istifa etmişti. Bordo-mavililer, Güneş'in görev yaptığı son sezonun 19. haftasında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puan toplamıştı. 11. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 1,26 puan ortalamasıyla bu dönemi bitirmişti.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş'in ardından göreve gelen teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde 15 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan bordo-mavililer, Kafkas ile 1,46 puan ortalamasıyla ligi 9. sırada tamamlamıştı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2013-2014 sezonuna başlayan Karadeniz ekibi, 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. İlk 20 haftada 29 puanla 1,45 puan ortalaması yakalayabilen bordo-mavililer, ligde 9. sırada kendine yer bulabilmişti.

En iyi averaj

Trabzonspor, söz konusu dönemde en iyi gol averajını da Hami Mandıralı ile yakalamıştı.

Şenol Güneş döneminde 21 gol atıp, aynı sayıda golü kalesinde gören Karadeniz ekibi, Tolunay Kafkas ile 18 gol kaydedip, kalesinde 19 gol görerek -1 averaj ile maçlarını bitirdi.

Mustafa Reşit Akçay döneminde 28 gol atan, 26 gol yiyen bordo-mavililer, +2 averaj sağlarken, Hami Mandıralı ile 25 gol atıp kalesinde 15 gol görerek artı 10 averaja sahip oldu.

Trabzonspor, Mandıralı döneminde 1,78 gol ile en fazla gol ortalamasını, 1,07 gol ile de en az yenilen gol ortalamasını elde etmişti.