Trabzonspor 3-0 Antalyaspor Maçın Golleri ve Geniş Özeti

Trabzonspor sahasında Samuel Eto'lu Antalyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla devirmeyi başardı, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine arkadan sert müdahalede bulanan Ondrej Celustka kırmızı kartla oyundan atıldı
İŞTE İLK 11'LER:
İŞTE İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Onur, Aykut, Mustafa Yumlu, Aytaç, Cavanda, Mbia, Yusuf Erdoğan, Erkan, Mehmet Ekici, Özer, Cardozo
ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Lokman, Rıdvan, Sakıb, Makoun, Chico, Guilherme, Mbilla, Eto'o
- 90'GOOOLL!! Trabzonspor, Stephane M`bia'nın attığı golle skoru 3-0 yapıyor.
- 90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.
- 89'Ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın çektiği şut kaleci Saso Fornezzi'den dönüyor.
- 88'
(Antalyaspor)Yusuf Erdoğan'ın Chico'ya yaptığı faulün ardından kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Diego Angelo geçiyor. Diego'nun çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
- 84'GOOOLL!! Trabzonspor, Mehmet Ekici'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor. Kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici'nin yerden yaptığı vuruş kaleci Saso Fornezzi'nin sağından ağlarla buluşuyor.
- 84'Penaltı pozisyonunun ardından hakeme itirazlarda bulunan Serge Mbilla Etame, sarı kart görüyor.
- 83'Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı ortayı Diego Angelo uzaklaştırmak isterken top eline çarpıyor. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, bu pozisyonda Trabzonspor lehine penaltı kararı veriyor.
- 81'Hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Serge Mbilla Etame, Aykut Demir'den sıyrılmak isterken rakibinin yaptığı sert müdahale ile yerde kalıyor. Bu pozisyonda Aykut Demir, sarı kart görüyor.
- 78'Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici, Lokman Gör'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekiyor ancak top yan ağlarda kalıyor.
- 75'Samuel Eto'o'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Serge Mbilla Etame'nin çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
- 74'Trabzonspor, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Erkan Zengin'in yerine Marko Marin'i oyuna alarak kullanıyor.
- 74'Antalyaspor yarı alanının ilk metrelerinde Okay Yokuşlu'ya arkadan sert müdahalede bulunan Ondrej Celustka, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç ediliyor.
- 71'Samuel Eto'o'nun ortası ile altıpasa yakın bir noktada sol çaprazda topla buluşan Serge Mbilla Etame'nin kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'tan dönüyor. Pozisyonun devamında Aykut Demir, tehlikeyi uzaklaştırıyor.
- 69'Trabzonspor, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Özer Hurmacı'nın yerine Okay Yokuşlu'yu oyuna alarak kullanıyor.
- 69'Antalyaspor yarı alanının ilk metrelerinde Sakıb Aytaç'a sert müdahalede bulunan Stephane M`bia, sarı kart görüyor.
- 69'Stephane M`bia'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici'nin çektiği sert şut kaleci Saso Fornezzi'den dönüyor.
- 68'Sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak top kaleci Saso Fornezzi'de kalıyor.
- 67'Sağ kanatta topla buluşan Rıdvan Şimşek'in ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.
- 64'Guilherme'nin pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Sakıb Aytaç ortasını altıpas içerisinde bulunan Serge Mbilla Etame'ye yapmak istiyor ancak Mbilla Etame bu ortaya dokunamıyor ve Antalyaspor, mutlak bir gol pozisyonundan oluyor.
- 61'Trabzonspor, bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Oscar Cardozo'nun yerine Dame N'Doye karşılaşmaya dahil oluyor.
- 58'Özer Hurmacı'nın kafayla indirdiği topla altıpasın hemen dışında sağ çaprazda buluşan Oscar Cardozo'nun topukla yaptığı vuruş kaleci Saso Fornezzi'den dönüp kornere çıkıyor.
- 57'Ondrej Celustka'nın Stephane M`bia'ya yaptığı faulün ardından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici'nin çektiği şut kaleci Saso Fornezzi'de kalıyor.
- 56'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici'nin ortası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu Antalyaspor savunmasından dönüyor.
- 52'Özer Hurmacı'nın havadan gönderdiği pas ile penalı noktası üzerinde topla buluşan Oscar Cardozo, topu göğsüyle indirdikten sonra şutunu çekiyor ancak bu şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor. Bu pozisyonda Trabzonsporlu futbolcular, topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunuyor ancak, çizgi hakemi topun tamamının kale çizgisini geçmediğini söylüyor.
- 51'Rıdvan Şimşek'in sağ kanattan yaptığı ortayı Serge Mbilla Etame, göğsüyle ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Samuel Eto'o'ya indiriyor. Samuel Eto'o'nun gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
- 49'Ceza sahası yayının hemen dışından Diego Angelo'nun çektiği sert şutu kaleci Onur Kıvrak direk dibinde kornere çelmeyi başarıyor.
- 47'Özer Hurmacı'nın Jean Makoun'a yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Guilherme geçiyor. Guilherme'nin ortası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede buluşan Diego Angelo'nun kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'ta kalıyor.
- 46'Karşılaşmanın ikinci yarısı Trabzonsporlu futbolcuların yaptığı santra vuruşu ile başlıyor.
- 45'Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.
- 45'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici yerden pasını ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda bulunan Aytaç Kara'ya veriyor. Aytaç Kara'nın gelişine çektiği şut Antalyaspor savunmasından dönüyor.
- 44'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici'nin ortasını Antalyaspor savunması kafayla uzaklaştırıyor.
- 44'Erkan Zengin'in sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte topla buluşan Aykut Demir'in kafa vuruşunu kaleci Saso Fornezzi güçlükle kornere uzaklaştırıyor.
- 41'Mehmet Ekici'nin pası ile hafif sağ çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Aytaç Kara'nın çektiği sert şuta kaleci Saso Fornezzi iki hamlede sahip oluyor.
- 39'Oscar Cardozo'nun uzaklaştırmak istediği topla sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ortasını Aykut Demir kafayla uzaklaştırıyor.
- 37'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Guilherme geçiyor. Guilherme'nin ortasını Mustafa Yumlu kafayla uzaklaştırıyor.
- 36'Samuel Eto'o'nun pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Guilherme'nin çektiği şutu kaleci Onur Kıvrak, kornere çelmeyi başarıyor.
- 35'Ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Guilherme'nin çektiği şut Trabzonspor savunmasından sekip kornere çıkıyor.
- 34'Samuel Eto'o'nun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Serge Mbilla Etame, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
- 32'Guilherme'nin pası ile sol kanatta topla buluşan Sakıb Aytaç'ın ortasını Aykut Demir kafayla uzaklaştırıyor.
- 31'Guilherme'nin pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Samuel Eto'o'nun çektiği sert şut az farkla kalenin sağından dışarı çıkıyor.
- 29'Serge Mbilla Etame'nin pası ile sol kanatta topla buluşan Lokman Gör'ün ortasını Mustafa Yumlu uzaklaştırıyor.
- 27'Sağ çaprazda topla buluşan Erkan Zengin, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor ancak top az farkla üstten dışarı çıkıyor.
- 26'Guilherme'nin pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Serge Mbilla Etame için ofsayt bayrağı kalkıyor.
- 25'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Guilherme geçiyor. Guilherme'nin ortasını Trabzonspor savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.
- 24'Yusuf Erdoğan'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Erkan Zengin'in çektiği şut Antalyaspor savunmasından dönüyor.
- 23'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçiyor. Mehmet Ekici'nin ortası ile altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor ancak öncesinde yan hakem Özer Hurmacı için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
- 22'Antalyaspor yarı alanının ortalarında sol çaprazda Stephane M`bia'ya arkadan sert müdahalede bulunan Ondrej Celustka, sarı kart görüyor.
- 22'Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Aykut Demir'e sert müdahalede bulunan Guilherme, sarı kart görüyor.
- 19'Erkan Zengin'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Oscar Cardozo'nun yerden çektiği şut az farkla kalenin solundan dışarı çıkıyor.
- 15'Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Erkan Zengin oluyor.
- 15'GOOOLL!! Trabzonspor, Oscar Cardozo'nun attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Erkan Zengin, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor, bu ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Oscar Cardozo'nun kafa vuruşunda top kaleci Saso Fornezzi'nin sağından ağlarla buluşuyor.
- 14'Antalyaspor savunmasından seken topla altıpasın hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın çektiği şut Lokman Gör'den dönüyor.
- 12'Rıdvan Şimşek'in sağ kanattan yaptığı ortayı Aykut Demir kafayla uzaklaştırıyor.
- 10'Mehmet Ekici'nin pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Oscar Cardozo, yerden pasını arka direkte bulunan Luis Pedro Cavanda'ya vermek istiyor ancak Diego Angelo son anda kayarak yaptığı müdahale ile tehlikeyi uzaklaştırıyor.
- 5'Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Özer Hurmacı'nın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Mehmet Ekici, yerden pasını altıpasa yakın bir noktada bulunan Oscar Cardozo'ya vermek istiyor ancak Cardozo topa dokunamıyor ve Trabzonspor, mutlak bir golden oluyor.
- 3'Mehmet Ekici, ara pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Oscar Cardozo'ya vermek istiyor ancak Cardozo bu pasa yetişemiyor ve top kaleci Saso Fornezzi'de kalıyor.
- 1'Karşılaşma Antalyasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.
- -Antalyaspor'da ise Ondrej Celustka, Sakıb Aytaç ve Samuel Eto'o, sarı kart cezası sınırında bulunan isimler.
- -Trabzonspor'da Mustafa Yumlu ve Yusuf Erdoğan, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
- -Geride kalan 15 maçta 25 gol kaydeden Antalyaspor'un en golcü ismi ise 13 golle Samuel Eto'o. Kamerunlu yıldız aynı zamanda ligin gol krallığı listesinde de 1. sırada bulunuyor. Serge Mbilla Etame'nin de ligde 3 golü bulunuyor.
- -15 maçta rakip filelere 18 gol bırakan Trabzonspor'un en golcü ismi 5 golle Oscar Cardozo. Erkan Zengin, Mehmet Ekici, Okay Yokuşlu ve Yusuf Erdoğan'ın da ligde 2'şer golü bulunuyor.
- -15 maç sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Antalyaspor ise 20 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.
- -Geride kalan 15 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, topladığı 20 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor.
- -İki ekip bugüne kadar 45 kez karşılaşırken bu maçların 27'sini Trabzonspor, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında da bordo-mavili ekibin 83-42 üstünlüğü bulunuyor.
- -Konuk ekip Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Oğuz Mataracı ve Ahmet Aras ile Lamine Diarra, Emrah Başsan, Ömer Kandemir ve Ozan İpek, maç kadrosuna alınmayan isimler.
- -Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
- -Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.