Trabzonspor 2015 -2016 Süper Toto Süper Lig Fikstürü - Kalan Maçları - Toplu Sonuçlar

Yarın:

19.00 Bursaspor-Osmanlıspor: Halis Özkahya

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Torku Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor: Deniz Ateş Bitnel

19.00 Antalyaspor-Mersin İdmanyurdu: Barış Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

13 Aralık Pazar:

13.00 Kayserispor-Akhisar Belediyespor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Medicana Sivasspor: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Pazartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisi FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Esat Sancaktar, ilave yardımcılıklarını ise Özkan Çeliker ve Hakan Ceylan yapacak. Zorlu mücadelenin 4. hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.