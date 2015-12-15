Trabzonspor 2 - 0 Nazilli Belediye Maçın Golleri Geniş Özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda F Grubu mücadelesinde 2. Lig Beyaz grup takımlarından Nazilli Belediyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer 2-0 galip geldi.

GOLLER N'DOYE VE ÖZER'DEN

Sadettin Tekelioğlu'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Dame N'Doye ile 82'de Özer Hurmacı kaydetti. Trabzonspor'un sezon başında Hull City'den renklerine bağladığı Senegalli N'Doye, 12. maçında golle tanıştı.

TRABZON'UN SONRAKİ RAKİBİ GAZİANTEP

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor kupadaki ilk maçına puanla başlamış oldu. Bir sonraki karşılaşmasını ise Gaziantepspor ile oynayacak. Alaaddin Demirözü'nün öğrencileri de Adanaspor deplasmanına gidecek.