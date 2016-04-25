Trabzon saldırganı serbest bırakıldı

Türkiye gündemini bir anda değiştiren olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından olayları başlatan saldırgan genç gözaltına alınmıştı. 17 yaşındaki saldırgan verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.



Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a fiziki saldırıda bulunan 17 yaşındaki O.M., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Avni Aker'de oynanan karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala, mücadelenin 6. hakemi Bayarslan'a tekme tokat saldırnan O.M., savcılıktaki ifadesinin ardından 6222 sayılı ' Sporda ªiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında ve kamu görevlisini kasten yaralama suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Tutuksuz yargılanacak



Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a saldıran 17 yaşındaki O.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Trabzonspor camiasına verdiğim zarardan ötürü üzgünüm"

Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan'a yumruk atan O.M. "Kamu görevlisini yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Maçın atmosferi sebebiyle hakeme kızdığını belirten O.M.'nin ifadesinde, "Maçın atmosferinde bir anda öfkelenerek sahaya girdim. Hakeme yaptığım için çok üzgün ve pişmanım. Trabzonspor camiasına verdiğim zarardan ötürü de ayrıca üzgünüm" dediği öğrenildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.M. ailesi ile birlikte Trabzon Adliye Sarayı'ndan ayrılırken kendisini bekleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan N.M.'nin ise ifadesinde sahaya atlamadığını, tribünlerdeki kargaşa sırasında sahaya düştüğünü ancak hakeme saldırmasının söz konusu olmadığını söylediği öğrenildi.