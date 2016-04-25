Trabzon saldırganı serbest bırakıldı

Türkiye gündemini bir anda değiştiren olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından olayları başlatan saldırgan genç gözaltına alınmıştı. 17 yaşındaki saldırgan verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a fiziki saldırıda bulunan 17 yaşındaki O.M., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Avni Aker'de oynanan karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala, mücadelenin 6. hakemi Bayarslan'a tekme tokat saldırnan O.M., savcılıktaki ifadesinin ardından 6222 sayılı ' Sporda ªiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında ve kamu görevlisini kasten yaralama suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Türkiye gündemini bir anda değiştiren olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından olayları başlatan saldırgan genç gözaltına alınmıştı. 17 yaşındaki saldırgan verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.