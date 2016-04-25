Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trabzon saldırganı serbest bırakıldı

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçında hakeme saldıran lise öğrencisi verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Trabzon saldırganı serbest bırakıldı

Türkiye gündemini bir anda değiştiren olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından olayları başlatan saldırgan genç gözaltına alınmıştı. 17 yaşındaki saldırgan verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a fiziki saldırıda bulunan 17 yaşındaki O.M., nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Avni Aker'de oynanan karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala, mücadelenin 6. hakemi Bayarslan'a tekme tokat saldırnan O.M., savcılıktaki ifadesinin ardından 6222 sayılı ' Sporda ªiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'  kapsamında ve kamu görevlisini kasten yaralama suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Tutuksuz yargılanacak 
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a  saldıran 17 yaşındaki O.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Trabzonspor camiasına verdiğim zarardan ötürü üzgünüm"

Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan'a yumruk atan O.M. "Kamu görevlisini yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Maçın atmosferi sebebiyle hakeme kızdığını belirten O.M.'nin ifadesinde, "Maçın atmosferinde bir anda öfkelenerek sahaya girdim. Hakeme yaptığım için çok üzgün ve pişmanım. Trabzonspor camiasına verdiğim zarardan ötürü de ayrıca üzgünüm" dediği öğrenildi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.M. ailesi ile birlikte Trabzon Adliye Sarayı'ndan ayrılırken kendisini bekleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan N.M.'nin ise ifadesinde sahaya atlamadığını, tribünlerdeki kargaşa sırasında sahaya düştüğünü ancak hakeme saldırmasının söz konusu olmadığını söylediği öğrenildi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonsporFutbol HaberleriOlaylı MaçSüper Lig Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.