Trabzon maçının hakemi konuştu

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin darp edilen hakemi yaşadıklarını anlattı. İşte tüm Türkiye'yi sallayan skandalın detayları:



Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 17 yaşındaki saldırgan O.M. tarafından darp edilen çizgi Hakemi Volkan Bayarslan, "Aslında o darbeleri engellerdim. Ama kalbime gelen tekme beni düşürdü. Önce sahada sonra soyunma odasında nefesim kesildi." dedi.



Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ve ardından Türkiye ile dünya spor gündemine karşılaşmanın çizgi Hakemi Volkan Bayarslan'a yapılan saldırı damga vurdu.

90+1. dakikada 17 yaşındaki futbol canisi O.M'nin sahaya girip Bayarslan'a tekme, yumruklarla saldırması sonrası, Hakem Bülent Yıldırım maçı tatil ederken yaşanan bu olay, büyük yankı uyandırdı. Bayarslan, olay sonrası sayısız telefon aldı. Herkes neler yaşadığını merak ediyordu. Ne hissetmiş, nasıl toparlanmıştı? Hürriyet, Bayarslan'ın yakınlarına anlatımıyla o soruların yanıtlarına ulaştı.

Öncelikle Bayarslan, yardımcı Hakem Asım Yusuf Öz'e teşekkür edip hakkını teslim ediyordu. Aynı zamanda polis olan Asım Yusuf Öz, yaşanan saldırı sonrasında Bayarslan'ın yanına koşup koluna giren isimdi.

"Kalbime aldığım darbe beni düşürdü"

Kalbine ve karaciğerine üst üste darbeler alan Hakem Volkan Bayarslan, olayın şokunu bir kez daha yaşayarak şunları söyledi:

"Önce sırtıma ve hemen sonrasında tekme ile tam kalbimin üzerine darbe aldım. O darbe nefesimi kesti. Asım Yusuf Öz gelip koluma girdi sağ olsun. O beni kaldırdı. O, olmasa ayağa bile kalkamazdım. Soyunma odasına zor giderdim. Zaten çok zor yürüdüm. Soyunma odasına gittiğimde de nefesim kesildi. Ve şu anda da kalbimin tam üzeri morarmış durumda. Normalde o darbelerin gelmesini engellerim ve kendimi korurum. Ancak kalbime aldığım darbe beni düşürdü."

Darp raporuyla şikayetçi oldu

Volkan Bayarslan'a soyunma odasında ilk müdahaleyi Fenerbahçe Kulübü Doktoru Burak Kunduracıoğlu, ardından Trabzonspor Kulübü Doktoru Ufuk Şentürk yaptı.

Yaşanan vahim olay sonrasında hakem odası ziyaretçi akınına uğradı.

Önce Trabzonspor takım halinde hakem odasına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu hakem odasına geldi. Bayarslan, tedavi sonrası Trabzon Fatih Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, saldırgandan şikayetçi oldu.



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