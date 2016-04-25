Trabzon maçı için savcılar devrede!

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada maçın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan’ın darbedilmesi ve saha olayları sebebiyle soruşturma başlattı.



Hüseyin Avni Aker Stadı’nda dün yapılan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren 17 yaşındaki O.M’nin, maçın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan’a saldırması sonrası 89. dakikada maçın tatil edilmesi ve yaşanan saha olayları sebebiyle başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Bayarslan’ın darbedilmesi sebebiyle "Kamu görevlisinin kasten yaralanması" suçundan yürütüldüğü ancak savcılığın başka suçlar yönünden de araştırma yaptığı belirtildi. Ayrıca soruşturma kapsamında, Bayarslan’a saldıran O.M’nin yanı sıra yine yaşı 18’den küçük bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerin işlemlerinin yaşlarının 18’den küçük olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünde sürdürüldüğü ve yaşlarının küçük olmasından dolayı henüz poliste ifadelerinin alınmadığı kaydedildi.

Zanlıların, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Saldırgan daha lise öğrencisi



O.M’nin dayısı Yılmaz Taşkın, yeğeninin gözaltına alındığını internetten öğrendiğini belirterek, O.M’nin lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Polisin, yaşı küçük olduğu için yeğeni O.M’nin henüz ifadesini almadığını anlatan Taşkın, avukat ve psikolog olmadan yeğeninin ifadesinin alınmasının kanunen mümkün olmadığını dile getirdi. Öte yandan O.M’nin babası F.M. de oğluna ilişkin bilgi almak için Çocuk Şube Müdürlüğüne geldi.

Kurşun sıkan el ile hakeme saldıran el aynı mı?



Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Abdil Celil Öz ve İl Emniyet Müdürü Murat Köksal'ı eleştirdi, "Tribünden, geliyorum, diye bağıran olaylara polisin nasıl seyirci kaldığını tüm kamuoyu gibi bizler de şaşkınlıkla izledik" dedi.

Yönetici Gökhan Saral, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Trabzon ve Trabzonspor'un hak etmediği çirkin hadise nedeniyle üzüntülü olduğunu ifade ederken şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe otobüsüne kurşun sıktıran el ile sahada hakem dövdüren kafanın aynı merkezden yönetildiği çok yüksek ihtimal. Otobüs saldırısını aydınlatamayan, soyunma odasında mahsur kalan hakemleri kurtarmada acizlik yaşayan bir emniyet teşkilatımız var. Dün gece de tribünden, 'geliyorum' diye bağıran olaylara polisin nasıl seyirci kaldığını tüm kamuoyu gibi bizler de şaşkınlıkla izledik. Görünen o ki, bu şehrin Valisi ve Emniyet Müdürü'nün konu Fenerbahçe olunca basiretleri bağlanıyor."

Açıklamasını, "Yetkililerin sorumsuzluğu bir yana, bir de taraftar görünümlü Trabzon düşmanları var. Şehrimize ve kulübümüze çok ağır bedel ödetiyorlar" diye sürdüren Gökhan Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihanet Trabzonspor'un geçmişini ve geleceğini hançerlemektir. Taraftarlık bu değildir. Bunları taraftar kabul etmiyoruz. Keşke bugün yönetim olarak kötü futbol nedeniyle eleştiriliyor olsaydık da Trabzonspor futbol dışı olaylarla anılmasaydı. Çok üzgünüm. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıma mücadelemiz, Sayın Başkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edecek."