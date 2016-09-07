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Toure'nin menajerinden heyecanlandıran açıklama!

Yaya Toure'nin menajeri Dimitri Seluk, Sky Sports'a konuşurken Türkiye'ye transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toure'nin menajerinden heyecanlandıran açıklama!

 Pep Guardiola tarafından UEFA'ya verilen Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Yaya Toure'nin geleceği İngiltere'de tartışılır hale geldi.

Manchester City ile kontratının son yılına giren ve Pep Guardiola tarafından da düşünülmeyen Yaya Toure için Manchester United ve Arsenal iddiaları gündeme geldi.

İddialar hakkında açıklama yapan 33 yaşındaki futbolcunun menajeri Dimitri Seluk, "Yaya ile Manchester United ve Arsenal ilgileniyor ancak transfer imkansız görünüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

Ocak ayında kulüplerle görüşebilecek Yaya Toure için menajeri Seluk, "Çin, Türkiye, İtalya ve ABD gibi ülkelerden ilgilenen var" dedi. (Sporx)

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Yaya ToureDimitri SelukSky SportsTürkiye
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