Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Toulouse - Paris Saint Germain Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Fransa birinci liginde Toulouse ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor maç 16 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'da başlayacak

Toulouse - Paris Saint Germain Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

 Toulouse ciddi şekilde toparlandı. Bir ritim yakalamış durumdalar. Son 6 resmi maçta yenilmediler, 4'ünü kazandılar. Takımın motivasyonu ve güveni arttı. Düşme hattından şimdilik çıktılar ancak devamını getirmek zorundalar. Sakatların büyük bölümünün dönmesinin de bu çıkışta etkisi büyük. Didot ve Kana-Biyik'ın durumları belirsiz. Karşılarında sadece ligin değil Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olacak ve bu maç onlar için kayıp sayılmayacak bir maç.

PSG, oynadığı son 9 maçı da kazandı. Sezon başından bu yana resmi maçlarda sadece 1 yenilgileri bulunuyor, ligde 29 maçtır yenilmiyorlar. Ligin çok üstünde bir kaliteye sahipler. Kadroyu ilk oluşturduklarında genç isimlere gitmeleri, kuvvetli bir omurga oluşturmalarına yardımcı oldu. İkinci yarıya biraz düşük tempoda başladılar. Fakat karşılarında yüksek tempolu oynamayı seven, kolay gol yiyen ancak gol de atabilen bir rakip olacak. Bu maçta kazanmak için tempolarını biraz yükseltmeleri gerekecek. 
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
ToulouseParis Saint Germain
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.