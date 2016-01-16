Toulouse - Paris Saint Germain Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Toulouse ciddi şekilde toparlandı. Bir ritim yakalamış durumdalar. Son 6 resmi maçta yenilmediler, 4'ünü kazandılar. Takımın motivasyonu ve güveni arttı. Düşme hattından şimdilik çıktılar ancak devamını getirmek zorundalar. Sakatların büyük bölümünün dönmesinin de bu çıkışta etkisi büyük. Didot ve Kana-Biyik'ın durumları belirsiz. Karşılarında sadece ligin değil Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olacak ve bu maç onlar için kayıp sayılmayacak bir maç.
Toulouse ciddi şekilde toparlandı. Bir ritim yakalamış durumdalar. Son 6 resmi maçta yenilmediler, 4'ünü kazandılar. Takımın motivasyonu ve güveni arttı. Düşme hattından şimdilik çıktılar ancak devamını getirmek zorundalar. Sakatların büyük bölümünün dönmesinin de bu çıkışta etkisi büyük. Didot ve Kana-Biyik'ın durumları belirsiz. Karşılarında sadece ligin değil Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olacak ve bu maç onlar için kayıp sayılmayacak bir maç.