Toulouse - Paris Saint Germain Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Toulouse ciddi şekilde toparlandı. Bir ritim yakalamış durumdalar. Son 6 resmi maçta yenilmediler, 4'ünü kazandılar. Takımın motivasyonu ve güveni arttı. Düşme hattından şimdilik çıktılar ancak devamını getirmek zorundalar. Sakatların büyük bölümünün dönmesinin de bu çıkışta etkisi büyük. Didot ve Kana-Biyik'ın durumları belirsiz. Karşılarında sadece ligin değil Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olacak ve bu maç onlar için kayıp sayılmayacak bir maç.



PSG, oynadığı son 9 maçı da kazandı. Sezon başından bu yana resmi maçlarda sadece 1 yenilgileri bulunuyor, ligde 29 maçtır yenilmiyorlar. Ligin çok üstünde bir kaliteye sahipler. Kadroyu ilk oluşturduklarında genç isimlere gitmeleri, kuvvetli bir omurga oluşturmalarına yardımcı oldu. İkinci yarıya biraz düşük tempoda başladılar. Fakat karşılarında yüksek tempolu oynamayı seven, kolay gol yiyen ancak gol de atabilen bir rakip olacak. Bu maçta kazanmak için tempolarını biraz yükseltmeleri gerekecek.