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Tottenham Monaco'yu darmadağın etti

Dün gece oynanan UEFA karşılaşmalarından Tottenham Monaco'yu 4-1 lik ezici bir skorla mağlup etmeyi başardı, bu sonuçlarla grubu lider tamamlayan Tottenham oldu Monaco ise 3. durumda kalarak gruptan çıkamadı

Tottenham Monaco'yu darmadağın etti
 Dün gece oynanan UEFA karşılaşmalarından Tottenham Monaco'yu 4-1 lik ezici bir skorla mağlup etmeyi başardı, bu sonuçlarla grubu lider tamamlayan Tottenham oldu Monaco ise 3. durumda kalarak gruptan çıkamadı
White Hart Lane Stadı'nda oynanan ve Ivan Bebek'in düdük çaldığı karşılaşmada Londra ekibi, Lamela'nın 2, 15 ve 37. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

23 yaşındaki Arjantinli futbolcu bu sezon Monaco ile oynadığı iki maçta da rakip fileleri havalandırırken, 1995 yılında Leed United formasıyla Monaco'ya karşı hat-trick yapan Tony Yeboah'dan sonra bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu oldu.

Konuk ekibin 61. dakikada El Shaarawy ile farkı ikiye indirdiği karşılaşmada Carrol 77. dakikada perdeyi kapatan golü attı ve Londra ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Grubu 13 puanla lider tamamlayan Tottenham Hotspur, ikinci tura yükseldi.
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