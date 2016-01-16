Tottenham'ın sahasında bileği bükülmüyor

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Tottenham ile Sunderland kozlarını paylaştı. White Hart Lane'de oynanan karşılaşmada Tottenham, 4-1 galip geldi.
Patrick van Aanholt'un 41. dakikada attığı golle geriye düşen ev sahibi Tottenham, arka arkaya bulduğu gollerle maçı kopardı. 24 ve 67'de Christian Eriksen, 60'da Moussa Dembele ve 79'da penaltıdan Harry Kane, Tottenham'a zaferi getirdi.
Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 39 yaparken, Sunderland 18 puanda kaldı.
Ligin bitr sonraki haftasında Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham deplasmanda Crystal Palace ile mücadele edecek. Sam Allardyce'nin Sunderland'ı ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.