Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tottenham'ın sahasında bileği bükülmüyor

Sahasında iyi bir performans sergileyen Tottenham rakibi Sunderland'i 4-1 gibi net bir skorla geçmeyi başardı

Tottenham'ın sahasında bileği bükülmüyor

 İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Tottenham ile Sunderland kozlarını paylaştı. White Hart Lane'de oynanan karşılaşmada Tottenham, 4-1 galip geldi.

Patrick van Aanholt'un 41. dakikada attığı golle geriye düşen ev sahibi Tottenham, arka arkaya bulduğu gollerle maçı kopardı. 24 ve 67'de Christian Eriksen, 60'da Moussa Dembele ve 79'da penaltıdan Harry Kane, Tottenham'a zaferi getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 39 yaparken, Sunderland 18 puanda kaldı.

Ligin bitr sonraki haftasında Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham deplasmanda Crystal Palace ile mücadele edecek. Sam Allardyce'nin Sunderland'ı ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Tottenham
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.