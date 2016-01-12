Tottenham Dele Alli'yi takımda tutmayı başardı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, genç oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine 2012'de Milton Keynes Dons'ta başlayan 19 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Tottenham'a transfer olmuştu.
İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Dele Alli, bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldiği Tottenham'da 26 maça çıktı, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.