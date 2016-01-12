Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tottenham Dele Alli'yi takımda tutmayı başardı

Premier lig ekiplerinden Tottenham başarılı orta saha oyuncusu Dele Alli'ye 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzalatarak takımda tutmayı başardı

Tottenham Dele Alli'yi takımda tutmayı başardı

 İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, genç oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine 2012'de Milton Keynes Dons'ta başlayan 19 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Tottenham'a transfer olmuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Dele Alli, bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldiği Tottenham'da 26 maça çıktı, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
TottenhamDele Alli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.